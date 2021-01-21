В Беларуси за год издается свыше одной тысячи книг для детей, цитирует БЕЛТА начальника управления издательской и полиграфической деятельности министерства информации республики Владимира Андриевича.

«Интерес современных родителей к книгам есть. Об этом свидетельствует то, что в год у нас издается свыше одной тысячи книг детской литературы. Конечно, это книги в том числе и зарубежных авторов. При этом много внимания в последнее время уделяется и белорусским изданиям», – подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что к детской литературе обычно относят книги для дошкольников и младших классов: «Это сказки, литература познавательного характера, а художественная и научно-популярная – для детей средних и старших классов». Начальник управления указал, что зачастую не хватает фантастики и приключенческой литературы местных писателей, которые пользуются спросом у подростков, однако выход уже найден – «на литературном стартапе LitUP мы найдем много новых авторов в этих жанрах».

19 января в республике стартовал I этап республиканского литературного конкурса LitUP, итоги которого подведут во время XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки 20 февраля.

«Это неплохо, что люди читают массовую литературу, но задача издателей, писателей, литераторов предлагать ту литературу, которая развивает человека, – продолжил чиновник. – Мало внимания в детской литературе уделяется здоровью. Нужно через книги рассказывать, например, о последствиях вредных привычек».

Владимир Андриевич также наметил задачу, над решением которой будет работать ведомство в сотрудничестве с издательствами и авторами. «Мы также должны показывать Беларусь, представляя современные технологии. Это современная страна, она не деревенская, как это было принято в классической литературе. То время мы уже пережили, его не нужно забывать. Но все-таки необходимо показывать сегодняшнюю жизнь», – заключил глава управления.

21 января директор госучреждения «Центральная система детских библиотек Минска» Татьяна Швед на пресс-конференции «Популяризация чтения среди детей и подростков в Республике Беларусь» заявила, что в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, детские библиотеки Минска посетило около 120 тысяч детей и подростков.