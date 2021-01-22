Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство сына миллиардера Алексея Мордашова Кирилла об увеличении доли в компании «КН-Холдинг» с 50% до 100%, пишет «Интерфакс», ссылаясь на решение ФАС.

Предприятие «КН-Холдинг» в равных долях принадлежит двум сыновьям бизнесмена: 21-летнему Кириллу и 20-летнему Никите. Через эту структуру они владеют долями в золотодобывающей компании Nordgold и туроператоре TUI.

Представитель Алексея Мордашова назвал изменение схемы владения «технической сделкой внутри семьи Мордашовых», от дальнейших комментариев он отказался.

Ранее стало известно, что миллиардер отправил сына Никиту в армию после того, как летом 2020 года его отчислили из Высшей школы экономики.

По информации Forbes, Никита обучался на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные отношения». Он был зачислен в «Вышку» летом 2019 года на платной основе и отчислен спустя год за неуспеваемость. «Отец сказал ему – ну тогда иди служить», – рассказал Forbes знакомый сына миллиардера.

Всего у Алексея Мордашова семеро детей. Он и его семья занимают четвертую строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Их состояние оценивалось в 2020 году в 16,8 миллиарда долларов.