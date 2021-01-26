Движение грузового поезда Стамбул-Тегеран-Исламабад будет возобновлено в начале 2021 года, пишет Anadolu. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу во время своего выступления на открытии 10-го онлайн-совещания глав транспортных ведомств стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Ввод в эксплуатацию грузового поезда, следующего между столицами Турции, Пакистана и Ирана, состоится по плану до весны 2021 года. Грузы по данному маршруту будут транспортировать как в обычных вагонах, так и в контейнерах.

Караисмаилоглу подчеркнул, что в период пандемии Турция смогла увеличить объем грузоперевозок и пропускную способность в том числе за счет железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

По мнению министра, Иран и Пакистан, не имеющие выхода к открытому морю, благодаря растущим возможностям инфраструктуры смогут получить доступ к турецким портам Трабзон и Мерсин в Черном и Средиземном море. К тому же, Турция надеется на развитие трехстороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, чтобы снизить потери сектора из-за коронавирусных ограничений.

Глава турецкого ведомства также подчеркнул важность использования коммуникационных технологий и цифровых решений для снижения риска заражения в ходе документооборота в транспортном секторе. Еще одним важным пунктом Караисмаилоглу считает отмену пошлинных сборов в рамках соглашения ОЭС по транзитным перевозкам.

«Мы считаем, что квоты на перевозки должны быть отменены: это необходимо для повышения эффективности и ускорения регионального развития. В этом контексте мы поддерживаем все усилия по либерализации двусторонних и транзитных перевозок», – отметил министр.

В декабре 2020 года из Стамбула в китайский Сиань отправился первый торговый состав по железнодорожной магистрали «Железный Шелковый путь/Средний коридор», общей протяженностью 8693 км.