В Украине неизвестные снесли последний памятник основателю советского государства Владимиру Ленину. Об этом 27 января сообщил на своей странице в Facebook руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков.

«Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области», – написал активист в соцсети. По его словам, это был последний монумент из тех, что стояли на открытой территории и не в районах, занятых пророссийскими сепаратистами.

Теперь памятники Ленину есть только на оккупированных территориях Донбасса, а также в районах заводов и санаториев, цитирует «5 канал» активиста Сергея Стерненко, который также прокомментировал снос бюста главного советского идеолога.

«Он прятался от бдительного ока декоммунизаторов аж в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Но ничто не остановит декоммунизацию, время которой пришло», – подчеркнул Стерненко.

Ранее в Запорожской области памятник Ленину заменили на статую Иисуса Христа. Инициаторами «замены» стали прихожане местного Свято-Покровского храма, которые собрали около 25 тысяч гривен на новый памятник.

Кроме того, как отметил Стерненко, в селе Холмском Одесской области до сих пор стоит «безносый» бюст Карла Маркса, несмотря на закон о декоммунизации. Для того чтобы сохранить памятник, жители села назвали коммунистического идеолога болгарским поэтом Христом Ботевым. «И от такой неслыханной лжи у него отпал нос», – иронично подметил активист.

С мая 2015 года в Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Снос памятников Владимиру Ленину является символическим отражением разрыва с советским прошлым. Данные события получили неофициальное название «ленинопад».

Всего количество бюстов Ленину в Украине в 1991 году оценивалось в 5500. В начале декабря 2013 года из них осталось 2178, то есть более половины памятников были снесены. С декабря 2013 по август 2015 были демонтированы еще 778 таких монументов. Так, на конец мая 2016 года в стране оставалось менее 1000 скульптур руководителя Октябрьской революции, не считая тех, которые располагались на территории предприятий и в сельской местности – они не значатся в реестрах и демонтируются по мере обнаружения.