ПОЛИТИКА
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Самарские коммунисты требуют от СК провести проверку по фильму Навального
Авторы обращения уверены: каких-либо внятных официальных объяснений власти так и не дали, а личные комментарии чиновников «были столь неубедительны, что вызвали шквал несанкционированных акций протеста по всей стране»
Самарские коммунисты требуют от СК провести проверку по фильму Навального
Самарские коммунисты требуют от СК провести проверку по фильму Навального / Others
28 января 2021 г.

Депутаты Самарской губернской думы от КПРФ усомнились в том, что расследование Алексея Навального о «дворце» в Геленджике – это фейк, как утверждают в Кремле, и направили запрос в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с требованием провести проверку фактов, изложенных в фильме. Об этом пишет «Idel.Реалии» со ссылкой на депутата Михаила Матвеева, который написал об этом в своем Telegram-канале. Копии запроса адресованы директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Как указали авторы документа, жители Самарской области «справедливо отмечают, что какие-либо официальные объяснения от представителей действующей власти РФ по указанному видео отсутствуют». «Личные комментарии чиновников были столь неубедительны, что вызвали шквал несанкционированных акций протеста по всей стране», – добавили депутаты.

Также политики просят выяснить, имеется ли в информации Алексея Навального и его команды «коррупционная составляющая» или «информационная мистификация».

Одновременно с этим представитель компании «Дело», контролируемой миллионером и экс-депутатом Госдумы Сергеем Шишкаревым, заявил, что бизнесмен не имеет отношения к предполагаемому «дворцу Путина» под Геленджиком. Ранее СМИ писали, что Шишкарев может быть номинальным владельцем собственности.

Как пишет Forbes со ссылкой на источник, знакомый с предпринимателем, миллионер вроде как «полюбил эти места задолго до того, как там возник этот комплекс, о котором все говорят, и даже до того, как распался СССР». По его словам, группа «Дело» стала собственником ООО «Дубрава» в 2016 году, купив компанию у трех физических лиц. К тому времени в собственности у «Дубравы» уже имелось более двух гектаров земли под Геленджиком.

27 января издание «Открытые медиа» сообщало, ссылаясь на данные Росреестра, что «Дубрава» владеет тремя земельными участками возле «дворца» в Геленджике. Первый участок, согласно данным ресурса, компания приобрела в 2007 году у агрофирмы «Дивноморская». В последующие годы она заключила еще несколько сделок, в том числе с компанией «Лазурная ягода». Последняя, как утверждали в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), подконтрольна Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину и владеет расположенными поблизости виноградниками. В 2020 году ООО «Дубрава» передала один участок ООО «Комплекс», которому, по информации ФБК, принадлежит дворец под Геленджиком.

Расследование ФБК было опубликовано 19 января – в день ареста главы фонда Алексея Навального и заключения его в московский следственный изолятор «Матросская тишина». В фильме под названием «Дворец для Путина» утверждается, что резиденция площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году. По оценке ФБК, на строительство потратили минимум 100 миллиардов рублей. На территории дворца, по словам авторов расследования, есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, 80-метровый мост «для подхода к чайному домику», тоннель для спуска из дворца к морю и множество других дорогостоящих объектов для отдыха. За неделю фильм набрал свыше 90 миллионов просмотров в YouTube.

Владимир Путин опроверг связь с дворцом. По словам российского лидера, ни он, ни его родственники отношения к нему не имеют – это «монтаж, чтобы промыть гражданам мозги». Путин отметил, что плавать баттерфляем он все же любит, но выходит «корявенько». Да и виноделие, по его мнению, бизнес «благородный», хотя и это его никогда не интересовало.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, также заявил: настоящие владельцы дворца – предприниматели, чьи имена нельзя оглашать из этических соображений.

О бесполетной зоне над роскошным объектом в Федеральной службе безопасности (ФСБ) высказалиcь так: она была установлена приказом Минтранса в интересах пограничной безопасности. Согласно ему, полеты были запрещены в связи с «возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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