Депутаты Самарской губернской думы от КПРФ усомнились в том, что расследование Алексея Навального о «дворце» в Геленджике – это фейк, как утверждают в Кремле, и направили запрос в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с требованием провести проверку фактов, изложенных в фильме. Об этом пишет «Idel.Реалии» со ссылкой на депутата Михаила Матвеева, который написал об этом в своем Telegram-канале. Копии запроса адресованы директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Как указали авторы документа, жители Самарской области «справедливо отмечают, что какие-либо официальные объяснения от представителей действующей власти РФ по указанному видео отсутствуют». «Личные комментарии чиновников были столь неубедительны, что вызвали шквал несанкционированных акций протеста по всей стране», – добавили депутаты.

Также политики просят выяснить, имеется ли в информации Алексея Навального и его команды «коррупционная составляющая» или «информационная мистификация».

Одновременно с этим представитель компании «Дело», контролируемой миллионером и экс-депутатом Госдумы Сергеем Шишкаревым, заявил, что бизнесмен не имеет отношения к предполагаемому «дворцу Путина» под Геленджиком. Ранее СМИ писали, что Шишкарев может быть номинальным владельцем собственности.

Как пишет Forbes со ссылкой на источник, знакомый с предпринимателем, миллионер вроде как «полюбил эти места задолго до того, как там возник этот комплекс, о котором все говорят, и даже до того, как распался СССР». По его словам, группа «Дело» стала собственником ООО «Дубрава» в 2016 году, купив компанию у трех физических лиц. К тому времени в собственности у «Дубравы» уже имелось более двух гектаров земли под Геленджиком.

27 января издание «Открытые медиа» сообщало, ссылаясь на данные Росреестра, что «Дубрава» владеет тремя земельными участками возле «дворца» в Геленджике. Первый участок, согласно данным ресурса, компания приобрела в 2007 году у агрофирмы «Дивноморская». В последующие годы она заключила еще несколько сделок, в том числе с компанией «Лазурная ягода». Последняя, как утверждали в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), подконтрольна Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину и владеет расположенными поблизости виноградниками. В 2020 году ООО «Дубрава» передала один участок ООО «Комплекс», которому, по информации ФБК, принадлежит дворец под Геленджиком.

Расследование ФБК было опубликовано 19 января – в день ареста главы фонда Алексея Навального и заключения его в московский следственный изолятор «Матросская тишина». В фильме под названием «Дворец для Путина» утверждается, что резиденция площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году. По оценке ФБК, на строительство потратили минимум 100 миллиардов рублей. На территории дворца, по словам авторов расследования, есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, 80-метровый мост «для подхода к чайному домику», тоннель для спуска из дворца к морю и множество других дорогостоящих объектов для отдыха. За неделю фильм набрал свыше 90 миллионов просмотров в YouTube.

Владимир Путин опроверг связь с дворцом. По словам российского лидера, ни он, ни его родственники отношения к нему не имеют – это «монтаж, чтобы промыть гражданам мозги». Путин отметил, что плавать баттерфляем он все же любит, но выходит «корявенько». Да и виноделие, по его мнению, бизнес «благородный», хотя и это его никогда не интересовало.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, также заявил: настоящие владельцы дворца – предприниматели, чьи имена нельзя оглашать из этических соображений.

О бесполетной зоне над роскошным объектом в Федеральной службе безопасности (ФСБ) высказалиcь так: она была установлена приказом Минтранса в интересах пограничной безопасности. Согласно ему, полеты были запрещены в связи с «возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.