«Важные истории» обнаружили, что старшая сестра Рамзана Кадырова Зарган, которая работает помощником главы Чечни по дошкольному образованию, с 2004 года владеет квартирой в «Соколином гнезде» площадью 131,7 кв. м. В декларациях ее мужа Рамзана Черхигова, который занимает пост министра транспорта и связи республики, эта квартира не указана, хотя, по закону, чиновники должны публиковать сведения об имуществе супругов и несовершеннолетних детей. С 2011 года квартирой в ЖК владеет и Зарема Рамзановна Черхигова, которая может приходиться им дочерью и, соответственно, племянницей главы Чечни.

Еще одна сестра Рамзана Кадырова, Зулай, в 2005 году купила пентхаус площадью 167,7 кв. м в этом же ЖК. Издание оценивает стоимость квартиры примерно в 60 миллионов рублей. Зулай работает заместителем управляющего делами главы и правительства Чечни, но в ее ежегодных декларациях пентхаус не указан, однако он фигурирует в декларации за 2018-ый, поданной ее супругом Салманом Закриевым, первым заместителем председателя парламента Чечни.

Среди владельцев квартир в ЖК также числился 30-летний Якуб (Ибрагим) Закриев, сын Зулай Кадыровой. Племянник главы Чечни учился в расположенной рядом с ЖК частной школе, а в 2009 году окончил Московское суворовское военное училище. В том же 2009-м у Якуба Закриева появилась квартира площадью 122,6 кв. м в «Соколином гнезде». В 2018 году он был назначен мэром Грозного, в 2020-ом – сначала руководителем Администрации главы и правительства республики, а затем – вице-премьером правительства и министром сельского хозяйства Чеченской республики. За все это время он ни разу не декларировал московскую квартиру. В декабре прошлого года квартира Якуба Закриева перешла в собственность некой Аминат Дуруевой.

С 2005 года квартирой площадью 124,4 кв. м в ЖК владеет двоюродный брат Рамзана Кадырова по материнской линии Турпал-Али Ибрагимов. Он возглавляет администрацию Шалинского района Чечни и секретариат местного отделения партии «Единая Россия». В своих декларациях он не упоминает столичную квартиру.

Расследователи «Важных историй» направили запросы о квартирах родственникам Рамзана Кадырова, но не получили обратной связи.

Руководитель проекта «Декларатор» антикоррупционного центра Transparency International в РФ Андрей Жвирблис пояснил изданию, что чиновники, которые не указывают в декларациях свою недвижимость или реальные доходы, нарушают закон «О противодействии коррупции» и еще несколько нормативных актов. За это, по его словам, их могут уволить в связи с утратой доверия, что снизит их шансы на дальнейшее трудоустройство.

Как отмечает «Радио Свобода», ранее была обнаружена квартира в районе Очаково-Матвеевское, которую Ахмат Кадыров получил в 2002 году от управделами президента России. Несмотря на то, что Рамзан Кадыров оставался ее владельцем в 2010 году, он ни разу не упоминал ее в декларациях. С 2010-го квартира полностью принадлежит Аймани Кадыровой – матери Рамзана и вдове Ахмата Кадырова.