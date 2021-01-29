Население России сократилось на 510 тысяч человек за 2020 год, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на 1 января 2021 года, численность жителей страны составила 146,24 млн человек, в 2020 – 146,75 млн.

Масштабное сокращение стало рекордным за минувшие 15 лет: в последний раз резкий спад наблюдался в 2005 году (-564,5 тысяч человек).

За первые 11 месяцев 2020 года в России умерли 1,881 млн человек, это на 13,9% или на 229,7 тыс. смертей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент смертности за январь – ноябрь достиг 14 умерших на тысячу человек, для сравнения – в январе–октябре этот показатель составил 13,6. Данные за декабрь на сайте статистического центра пока не опубликованы.

Эффект коронавируса на рост смертности составил +10,9%: избыточная смертность в пандемийном 2020 году (без учета декабря) достигла 184,6 тыс. человек. По официальной статистике, COVID-19 унес жизни 116 тыс. россиян.

В условиях закрытых границ и эпидемии сократились и уровень рождаемости (на 4,4% за январь – ноябрь 2020 года), и миграционный поток (91,12 тыс. человек в 2020 году против 259,5 тыс. в 2019 году). Как результат, естественная убыль населения с начала 2020 года ускорилась до 574,8 тыс. человек – в два раза больше, чем в 2019 году (-285,7 тыс. человек).

По мнению депутата Госдумы Светланы Бессараб, основными причинами роста смертности стали трудности в системе здравоохранения, проявившиеся во время коронавирусной эпидемии. «Я думаю, что 2020-й принес, помимо пандемии, невозможность планового осмотра, невозможность проведения плановых операций. Это, конечно, не самым лучшим образом сказалось на уровне смертности в нашей стране. Думаю, это связано с пандемией коронавируса. Я имею в виду не смертность, а последствия от всего воздействия пандемии на наш привычный образ жизни», – заявила Бессараб.

Она считает, что отсутствие возможности посещать поликлинику, вести здоровый образ жизни, больше времени проводить на воздухе и заниматься спортом прямо повлияли на демографическую ситуацию в стране.

Миллиардер Олег Дерипаска, в свою очередь, обвинил в сокращении населения России Центральный банк. «Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ», – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Весной прошлого года бизнесмен заявил, что в банке «либо не понимают серьезность будущих проблем на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, либо пытаются их скрыть». Бывший руководитель «Русала» в этой связи предложил снизить ключевую ставку, расширить меры поддержки населения и ввести прямую финансовую помощь.