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Историки обнаружили у Байдена гены Рюриковичей
Специалисты проанализировали генеалогию рода Байденов и пришли к выводу: президент США действительно может иметь предков среди киевских князей. Однако он не первый американский лидер, у которого подозревают княжеское происхождение
Историки обнаружили у Байдена гены Рюриковичей
Фото: Reuters / Others
29 января 2021 г.

В Украине заинтересовались родословной президента США Джо Байдена и неожиданно выявили у него родство с Рюриком, основателем древнерусского государства, пишет украинское издание «Историческая правда».

Авторы материала под названием «Байден – Рюрикович?» пришли к такому выводу, проанализировав данные французского портала Geneanet.org. Они изучили генеалогию рода Байденов и выяснили, что 46-й президент Америки может быть потомком Рюриковичей.

Ранее специалисты из Франции обнаружили, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил прямой предок Байдена барон Саймон де Фельбригг (1367-1431). Он был женат на дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336-1410), князя Тешинского и Гологовского.

Как отмечает украинская газета, Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, которая являлась внучкой короля Руси Юрия I. В свою очередь, прадедом Казимира I был правнук великого князя Киевского Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса – дочь старшего сына Владимира Мономаха.

Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей.

Однако Джо Байден – не первый президент США, у которого выявили родство с династией основателя древнерусского государства. Например, в январе 2013 года после инаугурации Барака Обамы на второй срок телеканал «Россия 24» сообщал: «Исследователи считают, что по материнской линии род Обамы восходит к шотландским и английским аристократам, потомкам короля Эдуарда I Английского. Выходит, Обама – дальний родственник Елизаветы II. Ну а если копнуть еще глубже генеалогическое древо Эдуарда, то можно найти среди его предков королеву Франции Анну, дочь Ярослава Мудрого. Так что Обама еще и отчасти Рюрикович».

Аналогичная история произошла после прихода к власти Дональда Трампа. В 2016 году российская газета «Завтра» выпустиламатериал, в котором будущего президента США назвали потомком Рюрика в 36 поколении. По словам автора статьи Алексея Нилогова, в факте родства Трампа и основателя Новгородского княжества нет ничего сенсационного. «Многие президенты США состоят в родстве с европейскими королевскими и аристократическими родами, а те в свою очередь породнены с Рюриковичами через браки по женским линиям», – пояснял он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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