В августе в секторе Газа в результате израильских атак погибли 15 палестинских журналистов, еще девять получили ранения. Об этом сообщает агентство WAFA со ссылкой на доклад Профсоюза палестинских журналистов.

Согласно документу, за месяц зафиксировано 86 нарушений против работников СМИ. Среди погибших — три женщины.

Наиболее кровавыми стали атаки на медицинские учреждения. 10 августа удар по двору больницы «Аш-Шифа» в городе Газа унес жизни шести сотрудников СМИ, включая корреспондентов Al Jazeera Энеса аш-Шарифа и Мухаммеда Курайку.

25 августа при атаке на больницу «Наср» в Хан-Юнусе погибли еще пять журналистов.

Кроме того, в результате израильских атак погибли трое родственников журналистов, дома четырех сотрудников СМИ были разрушены, трое были задержаны.