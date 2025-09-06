ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Как Израиль заглушает правду
Профсоюз палестинских журналистов сообщил, что в августе в результате атак Израиля в секторе Газа погибли 15 сотрудников СМИ, девять получили ранения
Как Израиль заглушает правду
Израиль совершил 86 нарушений против СМИ за месяц / AA
6 сентября 2025 г.

В августе в секторе Газа в результате израильских атак погибли 15 палестинских журналистов, еще девять получили ранения. Об этом сообщает агентство WAFA со ссылкой на доклад Профсоюза палестинских журналистов. 

Согласно документу, за месяц зафиксировано 86 нарушений против работников СМИ. Среди погибших — три женщины.  

Наиболее кровавыми стали атаки на медицинские учреждения. 10 августа удар по двору больницы «Аш-Шифа» в городе Газа унес жизни шести сотрудников СМИ, включая корреспондентов Al Jazeera Энеса аш-Шарифа и Мухаммеда Курайку.  

25 августа при атаке на больницу «Наср» в Хан-Юнусе погибли еще пять журналистов. 

Кроме того, в результате израильских атак погибли трое родственников журналистов, дома четырех сотрудников СМИ были разрушены, трое были задержаны. 

Читайте также

На оккупированном Западном берегу зафиксировано шесть прямых нападений на журналистов. Израильские военные трижды атаковали представителей СМИ, в 33 случаях препятствовали их работе. 

В докладе подчеркивается, что израильские журналисты проводят кампании по дискредитации палестинских коллег, после чего они становятся мишенями для атак армии Израиля. 

Глава Комитета по свободам Мухаммед Лаххам заявил, что атаки на СМИ стали «систематической политикой, направленной на уничтожение правды и палестинского дела».  

Он призвал международные организации принять срочные меры для защиты журналистов и привлечения к ответственности виновных. 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us