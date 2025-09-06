Министр иностранных дел Египта Бедр Абдулати заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе вызвана действиями Израиля. Его слова прозвучали на пресс-конференции в Каире с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппом Лаззарини.

«Мы отвергаем попытки ликвидации палестинского дела и призываем Израиль принять предложение Уиткоффа о прекращении огня в Газе», — подчеркнул министр.

Абдулати назвал голод в Газе «рукотворным» и обвинил Израиль в использовании его как орудия войны. Он также отверг экспансионистскую политику Тель-Авива и заявил, что именно Израиль закрывает КПП «Рафах», тогда как Египет держит его открытым круглосуточно.