ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Египет: в Газе царит рукотворный голод
Министр иностранных дел Египта Бедр Абдулати обвинил Израиль в создании голода в секторе Газа и призвал принять инициативу спецпредставителя США Стива Уиткоффа о прекращении огня
Египет: в Газе царит рукотворный голод
Министр иностранных дел Египта Бедр Абдулати / AA
6 сентября 2025 г.

Министр иностранных дел Египта Бедр Абдулати заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе вызвана действиями Израиля. Его слова прозвучали на пресс-конференции в Каире с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппом Лаззарини. 

«Мы отвергаем попытки ликвидации палестинского дела и призываем Израиль принять предложение Уиткоффа о прекращении огня в Газе», — подчеркнул министр. 

Абдулати назвал голод в Газе «рукотворным» и обвинил Израиль в использовании его как орудия войны. Он также отверг экспансионистскую политику Тель-Авива и заявил, что именно Израиль закрывает КПП «Рафах», тогда как Египет держит его открытым круглосуточно. 

Читайте также

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Египет якобы препятствует выходу палестинцев из сектора.  

В ответ египетский МИД в письменном заявлении осудил любые попытки переселения палестинцев — добровольного или насильственного — и назвал недопустимыми атаки на гражданских и инфраструктуру. 

Нетаньяху также говорил, что готов открыть «Рафах» для выхода жителей Газы. Однако, как отметил Абдулати, именно израильская сторона блокирует переход, усугубляя гуманитарный кризис. 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us