Американский сенатор обвинил Израиль в варварстве
Берни Сандерс заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе достигла «неописуемого уровня» и вновь потребовал от США прекратить военную помощь Израилю
Берни Сандерс / AP
6 сентября 2025 г.

Сенатор США Берни Сандерс в видеообращении, опубликованном в соцсети X, заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа достиг «неописуемого уровня». Он подчеркнул, что большинство жертв израильских атак составляют женщины, дети и пожилые люди, а инфраструктура в эксклаве практически уничтожена. 

«Жилье, системы водоснабжения, канализаций, школы, университеты — все разрушено», — сказал Сандерс. 

Он отметил, что блокада, проводимая армией Израиля, мешает доставке продовольствия.  

«Сотни людей умирают от голода. Мы достигли такого уровня варварства, при котором голодают даже дети», — заявил политик. 

Сандерс напомнил, что уже несколько месяцев выступает против выделения военной помощи администрации премьер-министра Биньямина Нетаньяху.  

«Американский народ не хочет, чтобы миллиарды долларов из его налогов направлялись израильскому правительству на то, чтобы морить голодом детей в секторе Газа», — сказал он. 

По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших палестинцев с 7 октября 2023 года достигло 64 368 человек. Только за последние сутки в результате израильских атак погибли 68 человек, еще 362 были ранены. 

С 18 марта, после нарушения соглашения о прекращении огня, число погибших достигло 11 828, а количество раненых превысило 50 тыс. 

За последние сутки 23 человека погибли и 143 получили ранения при попытках получить гуманитарную помощь. 

С 27 мая число жертв систематических атак в районах пунктов распределения помощи, созданных под контролем Израиля и США, выросло до 2 385, а число раненых — до 17 577. 

Министерство здравоохранения также сообщило, что за последние 24 часа от голода умерли шесть человек, в том числе ребенок. 

