По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших палестинцев с 7 октября 2023 года достигло 64 368 человек. Только за последние сутки в результате израильских атак погибли 68 человек, еще 362 были ранены.

С 18 марта, после нарушения соглашения о прекращении огня, число погибших достигло 11 828, а количество раненых превысило 50 тыс.

За последние сутки 23 человека погибли и 143 получили ранения при попытках получить гуманитарную помощь.

С 27 мая число жертв систематических атак в районах пунктов распределения помощи, созданных под контролем Израиля и США, выросло до 2 385, а число раненых — до 17 577.

Министерство здравоохранения также сообщило, что за последние 24 часа от голода умерли шесть человек, в том числе ребенок.