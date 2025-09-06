Сенатор США Берни Сандерс в видеообращении, опубликованном в соцсети X, заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа достиг «неописуемого уровня». Он подчеркнул, что большинство жертв израильских атак составляют женщины, дети и пожилые люди, а инфраструктура в эксклаве практически уничтожена.
«Жилье, системы водоснабжения, канализаций, школы, университеты — все разрушено», — сказал Сандерс.
Он отметил, что блокада, проводимая армией Израиля, мешает доставке продовольствия.
«Сотни людей умирают от голода. Мы достигли такого уровня варварства, при котором голодают даже дети», — заявил политик.
Сандерс напомнил, что уже несколько месяцев выступает против выделения военной помощи администрации премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«Американский народ не хочет, чтобы миллиарды долларов из его налогов направлялись израильскому правительству на то, чтобы морить голодом детей в секторе Газа», — сказал он.
По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших палестинцев с 7 октября 2023 года достигло 64 368 человек. Только за последние сутки в результате израильских атак погибли 68 человек, еще 362 были ранены.
С 18 марта, после нарушения соглашения о прекращении огня, число погибших достигло 11 828, а количество раненых превысило 50 тыс.
За последние сутки 23 человека погибли и 143 получили ранения при попытках получить гуманитарную помощь.
С 27 мая число жертв систематических атак в районах пунктов распределения помощи, созданных под контролем Израиля и США, выросло до 2 385, а число раненых — до 17 577.
Министерство здравоохранения также сообщило, что за последние 24 часа от голода умерли шесть человек, в том числе ребенок.