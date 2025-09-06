Япония и Австралия выступили против проекта «E1», предусматривающего строительство тысяч новых незаконных поселений к востоку от оккупированного Восточного Иерусалима.
Соответствующее заявление было опубликовано после переговоров в формате «2+2» между министром иностранных дел Японии Иваей Такеши и министром обороны Накатани Геном, а также главой МИД Австралии Пенни Вонг и министром обороны Ричардом Марлсом.
В документе отмечается, что стороны выразили «серьезные опасения» в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и призвали к немедленному прекращению огня в Газе. Особое внимание уделено гуманитарной катастрофе: подчеркивается необходимость бесперебойной доставки помощи.
Австралия и Япония заявили об осуждении проекта «E1» и подтвердили поддержку двухгосударственного решения как основы урегулирования палестино-израильского конфликта.
Согласно данным, израильские атаки на сектор Газа с 7 октября 2023 года унесли жизни не менее 64 368 палестинцев, еще 162 367 человек получили ранения.
Проект «E1» предусматривает соединение поселения «Маале-Адумим», построенного рядом с палестинским районом Азерия на западной стороне разделительной стены, с дорогой в Западный Иерусалим.
Для реализации проекта Израиль захватил 4856 гектаров палестинской земли, где планируется возведение более 4 тыс. незаконных жилых домов и гостиниц.
Как подчеркивают эксперты, проект «E1» направлен на изоляцию Восточного Иерусалима от палестинских территорий на Западном берегу, что угрожает жизнеспособности будущего палестинского государства.