Япония осудила оккупационные планы Израиля
Япония выразила несогласие с израильским оккупационным проектом «E1» по строительству поселений в Восточном Иерусалиме
Япония призвала к немедленному прекращению огня в Газе / Reuters
6 сентября 2025 г.

Япония и Австралия выступили против проекта «E1», предусматривающего строительство тысяч новых незаконных поселений к востоку от оккупированного Восточного Иерусалима. 

Соответствующее заявление было опубликовано после переговоров в формате «2+2» между министром иностранных дел Японии Иваей Такеши и министром обороны Накатани Геном, а также главой МИД Австралии Пенни Вонг и министром обороны Ричардом Марлсом. 

В документе отмечается, что стороны выразили «серьезные опасения» в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и призвали к немедленному прекращению огня в Газе. Особое внимание уделено гуманитарной катастрофе: подчеркивается необходимость бесперебойной доставки помощи. 

Австралия и Япония заявили об осуждении проекта «E1» и подтвердили поддержку двухгосударственного решения как основы урегулирования палестино-израильского конфликта. 

Согласно данным, израильские атаки на сектор Газа с 7 октября 2023 года унесли жизни не менее 64 368 палестинцев, еще 162 367 человек получили ранения. 

Проект «E1» предусматривает соединение поселения «Маале-Адумим», построенного рядом с палестинским районом Азерия на западной стороне разделительной стены, с дорогой в Западный Иерусалим. 

Для реализации проекта Израиль захватил 4856 гектаров палестинской земли, где планируется возведение более 4 тыс. незаконных жилых домов и гостиниц. 

Как подчеркивают эксперты, проект «E1» направлен на изоляцию Восточного Иерусалима от палестинских территорий на Западном берегу, что угрожает жизнеспособности будущего палестинского государства. 

