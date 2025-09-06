Япония и Австралия выступили против проекта «E1», предусматривающего строительство тысяч новых незаконных поселений к востоку от оккупированного Восточного Иерусалима.

Соответствующее заявление было опубликовано после переговоров в формате «2+2» между министром иностранных дел Японии Иваей Такеши и министром обороны Накатани Геном, а также главой МИД Австралии Пенни Вонг и министром обороны Ричардом Марлсом.

В документе отмечается, что стороны выразили «серьезные опасения» в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и призвали к немедленному прекращению огня в Газе. Особое внимание уделено гуманитарной катастрофе: подчеркивается необходимость бесперебойной доставки помощи.

Австралия и Япония заявили об осуждении проекта «E1» и подтвердили поддержку двухгосударственного решения как основы урегулирования палестино-израильского конфликта.