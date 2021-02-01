ПОЛИТИКА
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Историка Камиля Галеева задержали дома за участие в акции протеста
Преподавателю «Свободного университета», автору телеграм-канала «Высокая Порта» дали 10 суток административного ареста за участие в митингах недельной давности
Историка Камиля Галеева задержали дома за участие в акции протеста
Фото: azatliq.org / Others
1 февраля 2021 г.

31 января в Москве был задержан молодой историк, преподаватель «Свободного университета» и автор телеграм-канала «Высокая Порта» Камиль Галеев – по обвинению в участии в уличных мероприятиях 23 числа. Как сообщил его брат, в девять утра воскресенья сотрудники силовых структур пришли в их квартиру и уехали вместе с Камилем. Позже стало известно, что молодого преподавателя «перевезли в московский спецприемник № 2» и дали 10 суток административного ареста.

Мать Римма Галеева сообщила, что «пришли четыре человека, сказали, что участвовал в митинге 23 января, у нас есть видеозапись».

«Я их в квартиру не пускала, говорила, что я инвалид. Со мной разговаривать не хотели, объясняя это совершеннолетием моего сына. Во время разговора со мной (у меня четвертая стадия рака), один товарищ из органов был без маски», – сообщила Римма Галеева. Его отца не пустили в отдел внутренних дел.

По словам родителей, оперативники лишь после настоятельной просьбы надели маски в квартире, несмотря на то, что суды над активистами проходят в том числе за нарушение эпидемиологического режима. Административное дело в суде рассмотрели без адвоката, родственников в зал не допустили, заявив, что в воскресенье суд не работает.

О задержании Камиля Галеевы сначала сообщили в ОВД-Инфо.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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