31 января в Москве был задержан молодой историк, преподаватель «Свободного университета» и автор телеграм-канала «Высокая Порта» Камиль Галеев – по обвинению в участии в уличных мероприятиях 23 числа. Как сообщил его брат, в девять утра воскресенья сотрудники силовых структур пришли в их квартиру и уехали вместе с Камилем. Позже стало известно, что молодого преподавателя «перевезли в московский спецприемник № 2» и дали 10 суток административного ареста.

Мать Римма Галеева сообщила, что «пришли четыре человека, сказали, что участвовал в митинге 23 января, у нас есть видеозапись».

«Я их в квартиру не пускала, говорила, что я инвалид. Со мной разговаривать не хотели, объясняя это совершеннолетием моего сына. Во время разговора со мной (у меня четвертая стадия рака), один товарищ из органов был без маски», – сообщила Римма Галеева. Его отца не пустили в отдел внутренних дел.

По словам родителей, оперативники лишь после настоятельной просьбы надели маски в квартире, несмотря на то, что суды над активистами проходят в том числе за нарушение эпидемиологического режима. Административное дело в суде рассмотрели без адвоката, родственников в зал не допустили, заявив, что в воскресенье суд не работает.

О задержании Камиля Галеевы сначала сообщили в ОВД-Инфо.