В конце января 2021 года Восточный окружной суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам лишения свободы за расстрел восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье в 2019 году. Гособвинитель требовал назначить ему 25 лет строгого режима. Но суд присяжных посчитал, что 21-летний солдат заслуживает снисхождения.

Это означает, что окончательный срок для обвиняемого должен быть не больше двух третей от максимально возможного по этой статье. Наибольшая санкция за убийство нескольких человек – пожизненное лишение свободы. Гособвинение считало, что снисхождения быть не должно, а защита заявляла, что 24,5 лет тюрьмы – слишком строгая мера. Сам солдат признал вину в убийствах, а судебная психолого-психиатрическая экспертиза не показала у него каких-либо отклонений.

Помимо лишения свободы, суд в Чите постановил, что Шамсутдинов должен выплатить семьям убитых солдат штраф в 28 млн рублей. Эти иски подсудимый не признал.

Отец осужденного Салимжан Шамсутдинов в интервью изданию Idel.Реалии говорил, что Рамиль очень спокойный, терпеливый и неконфликтный человек. С детства занимался спортом, занимал первые места на соревнованиях, посещал военно-патриотический клуб. Шамсутдинов-старший уверен, что причиной того, что его сын расстрелял своих сослуживцев, могла стать только дедовщина.

«Это бесконтрольность со стороны офицеров. Закрывали глаза на все происходящее, унижения, оскорбления. Он у меня был терпеливый, до такой степени терпеливый, неконфликтный, все выдерживал. Если его обижают, издеваются, он терпел, в конфликт не вступал. Так его довести, чтобы он восемь человек расстрелял, – это уму непостижимо», – говорит отец осужденного в интервью Idel.Реалии.

Инцидент, по которому Рамиля Шамсутдинова осудили почти на 25 лет тюрьмы, произошел в воинской части в Забайкальском крае в октябре 2019 года. Тогда срочник Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь по своим сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое получили сильные ранения. В Минобороны России заявили, что у солдата был нервный срыв и преступление не связано со службой. А в организациях «Комитет солдатских матерей» и «Офицеры России» сказали, что в расстреле виноваты система воспитания детей и компьютерные игры.

Сам Шамсутдинов заявлял, что пошел на преступление из-за того, что над ним неоднократно издевались сослуживцы и офицеры в его воинской части. Вот что отец Шамсутдинова рассказал изданию «Подъем» со ссылкой на слова сына.

«Деды старослужащие издевались над ним. Видно, стыдно стало, говорит: «Папа, прости, я иначе не мог. Или они бы меня грохнули, или я их. Что они со мной делали, я не прощу». Он не сожалеет о том, что сделал. Он осознанно пошел на это», –описывалпроисходящее с сыном Шамсутдинов старший.

В 2019 году издание «База» без указания источника информации опубликовало показания Рамиля Шамсутдинова. В них срочник говорит, что издеваться над ним начали с первого дня его появления в части. По его словам, сначала у него украли телефон, из-за чего он не мог общаться с родственниками, а затем начали отбирать деньги.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула – всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?», – написалоиздание «База» со ссылкой на показания Шамсутдинова.

После того, как в 2019 году против Рамиля Шамсутдинова завели уголовное дело об убийстве, производство открыли также из-за дедовщины. Это статья 335 УК РФ – «нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности». По этому делу на два года условно осудили солдата той же воинской части – Руслана Мухатова.

«Рядовой Мухатов решил утвердиться перед военнослужащими более позднего срока призыва», получив 15 сентября 2019 года от ответственного по роте задание в течение трех часов тренировать в казарме семерых сослуживцев, в том числе Рамиля Шамсутдинова», – говорил гособвинитель, зачитывая обвинительное заключение.

В ходе процесса над Мухатовым также утверждалось, что он заставлял молодых людей отжиматься без отдыха, подтягиваться на перекладине и подпрыгивать с хлопками над головой. Это упражнение, по мнению гособвинителя, направлено на унижение чести и достоинства. Также сообщалось, что Руслан Мухатов бил сослуживцев кулаком в боксерской перчатке по рукам, которые солдаты по его приказу скрестили на своих лбах. Среди пострадавших был и Рамиль Шамсутдинов.

Издание «Медуза» пишет, что всего по делу о дедовщине, по разным данным, проходят потерпевшими шесть или восемь человек. Все они, кроме самого Рамиля Шамсутдинова, отказались от претензий к Руслану Мухатову.

По словам адвоката Шамсутдинова Руслана Нагиева, Мухатов извинился перед солдатами и выплатил всем компенсации в 500 рублей.

«Получившие компенсацию срочники остаются потерпевшими по делу, но теперь не смогут взыскать с Мухатова ущерб в гражданском порядке. Это смягчает вину [Мухатова]: у потерпевших по этой категории дел есть право попросить суд строго не наказывать, поскольку ущерб возместили», – подчеркнул Нагиев.

Судебные заседания по делу Шамсутдинова продолжатся в ближайшее время. Защита срочника заявила, что намерена обжаловать приговор. Тем временем, потерпевшие по делу об убийстве не согласны с приговором военного суда в Чите, они требуют ужесточить заключение Рамиля Шамсутдинова вплоть до пожизненного лишения свободы.

В августе 2020 года замглавы Минобороны России Андрей Картаполов заявил, что в армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство. По его словам, это стало возможным из-за «правильно выбранного направления совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах».

Число приговоров за дедовщину в российской армии действительно снижалось в последние годы. Об этом говорят данные за 2008-2019 годы, которые издание РБК получило от судебного департамента при Верховном суде России.

При этом в ноябре 2019 года заместитель главного военного прокурора России Сергей Скребец заявил, что в армии вырос уровень насилия, кода преступления совершаются командирами против подчиненных. О том, что об искоренении дедовщины говорить рано, говорят и правозащитники. Юрист общественной инициативы «Гражданин и Армия» Арсений Левинсон в интервью BBC назвал заявление Минобороны «полным бредом». По его словам, насилия в армии действительно стало меньше, по сравнению с 2000-ми годами, однако правозащитники регулярно получают информацию о дедовщине.

«Случаи превышения полномочий вышестоящими командирами, сержантами, младшими офицерами никуда не делись. Это и избиения со стороны командиров, и вымогательства, и другие способы поддержания дисциплины вроде повышенных физических нагрузок», – сказал Арсений Левинсон в беседе с BBC.

Левинсон также считает, что у общества очень мало информации о том, что происходит в армии. Это, по его мнению, может привести к росту насилия. А Валентина Мельникова, которая возглавляет союз комитетов солдатских матерей, считает заявления Минобороны о победе над насилием «демагогией».

«Конечно, сейчас это случается реже, чем раньше, но, тем не менее, жалобы поступают практически из всех округов. Потому что командование не контролирует ситуацию с дисциплиной», – сказала Мельникова в интервью BBC.