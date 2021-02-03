Внешний госдолг Беларуси стал максимальным за всю историю, достигнув рекордных $18,6 миллиарда, сообщил Минфин республики. Месяц назад задолженность страны составляла $18,2 миллиарда.

К росту госдолга привел перевод 30 декабря первого транша российского госкредита в размере $500 миллионов. Белорусский Минфин получил эту сумму в российских рублях. Перевод второго транша ожидается в 2021 году, что, вероятно, приведет к еще большему росту задолженности.

Минфин рассчитывает госдолг не только в абсолютных суммах, но и в относительном выражении — в сравнении с ВВП. Это дает представление о реальной долговой нагрузке: если экономика растет быстрее госдолга, то соотношение меняется к лучшему, а если нет, то – к худшему, отмечают эксперты.

По оценкам ведомства, к 1 января 2021 года внешний долг составил 30,9% от ВВП, и столь высокого соотношения не было с 1 ноября 2017 года. Локальный минимум наблюдался в начале апреля прошлого года – 26,4%. С тех пор госдолг демонстрировал постоянный рост.

28 января заместитель председателя правления Нацбанка РБ Сергей Калечиц сообщил: в 2020 году правительство потратило на погашение внешних и внутренних валютных долгов $3,9 миллиарда. По его прогнозам, в 2021 году сумма выплат составит $3,3 миллиарда, что приведет к сокращению золотовалютных резервов Беларуси до $6 миллиардов.

Внутренний госдолг на 1 января 2021 года составил 9,9 миллиарда белорусских рублей, что было эквивалентно 6,4% ВВП. Министерство финансов приводит данные по внутренним долгам государства в «зайчиках» (так называют нацвалюту Беларуси), но по факту задолженность представлена гособлигациями, которые в основном номинированы в валюте.

К 1 января 2021 года долг Минфина по гособлигациям составлял $2,014 млрд, £1,03 млрд, 147,4 млн российских рублей и 1,38 млрд белорусских. Доля обязательств в сумме и в нацвалюте – 14% от валового продукта.

В целом госдолг Беларуси на начало 2021-го достиг 37,3% от ВВП. В денежном эквиваленте это 57,8 миллиарда белорусских рублей, или $22,4 миллиарда. Кроме того, существуют госгарантии, которые МВФ и Всемирный банк включают в состав «расширенного» долга Беларуси. На 1 января размер госдолга с учетом гарантий достиг 42,6% ВВП.

В конце августа прошлого года президент РБ Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в миллиард долларов. «Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», – сказал он.

Госдолг Беларуси был одной из основных тем встречи президентов двух стран в сентябре 2020 года.