Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в авторитетном медицинском журнале The Lancet о промежуточных итогах третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», сообщают «Ведомости». Ранее он говорил о том, что Кремль «медицинские издания не читает».

«Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины и, кроме того, которая подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации», – сказал журналистам Песков и отметил, что число стран, регистрирующих российскую вакцину, увеличивается с каждым днем.

В статье The Lancet указано, что эффективность «Спутника V» составила 91,6% для людей старше 18 лет, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. По словам ученых, вакцина на 100% защищает от тяжелой формы заболевания коронавирусом. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования.

В том же издании в декабре 2020 года была опубликована статья специалистов берлинской клиники Charité, где проходил лечение оппозиционер Алексей Навальный после отравления. В ней была описана клиническая картина его состояния, которая подтвердила: отравление произошло ингибитором холинэстеразы, а в крови содержалось фосфорорганическое нервно-паралитическое боевое вещество из группы «Новичок».

На вопрос журналистов о публикации The Lancet, связанной с Навальным, Песков тогда ответил: «Мы медицинские издания не читаем». Москва официально не признает отравление Навального – глава МИД Сергей Лавров, в частности, заявлял, что это могла быть «инсценировка».