Турция занимает последовательную и конструктивную позицию в принципиальных для Украины вопросах, и Киев заинтересован в таком партнере, как Анкара, для развития сотрудничества во многих сферах. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в беседе с агентством Anadolu.

По словам министра, Украина и Турция прошли путь от стандартных отношений соседних стран к стратегическому партнерству. «Мы развиваем политический диалог, взаимодействуем в рамках международных организаций и в вопросах безопасности. Наши экономические интересы пересекаются в сферах транспорта, энергетики, авиастроения, взаимных туристических потоков и культурно-гуманитарных обменов. В целом, эти взаимоотношения считаю очень теплыми, дружескими, с колоссальным потенциалом динамического развития», – отметил Марченко.

Это подтверждают показатели взаимной торговли, добавил он. «Турция – четвертый в мире рынок для украинского экспорта и шестой партнер по уровню товарооборота. В 2019-м объемы двусторонней торговли достигли 5 млрд долларов. За 9 месяцев 2020-го этот показатель составил 3,7 млрд долларов», – сказал глава украинского ведомства.

Он с сожалением подчеркнул, что 2020-й для всего мира был сложным из-за пандемии COVID-19, однако, несмотря на это, в текущем году Киев рассчитывает на увеличение торговли, в том числе за счет расширения спектра товаров и услуг, которые будут поставляться Украиной в Турцию и в обратном направлении.

«Украина активно привлекает турецкие инвестиции в реализацию инфраструктурных проектов. Знаю, что Министерство инфраструктуры предлагает турецким компаниям возможности инвестиций в украинские порты, в частности на условиях концессии. Интеграция потенциалов наших стран в сфере рынка финансовых услуг, агросектора, оборонно-промышленного комплекса позволяет нам достичь серьезных результатов. Мы готовы к углублению такого формата отношений», – заявил Марченко.

Украинский министр также отметил продуктивность двустороннего диалога путем подписания Соглашения о создании зоны свободной торговли. По его мнению, пока рано говорить о завершении данного процесса, поскольку есть нерешенные вопросы. Однако за последнее время переговоры существенно продвинулись в части тарифных и нетарифных ограничений, ввозных пошлин на товары и услуги, добавил он.

Оценивая уровень инвестиционного сотрудничества между Киевом и Анкарой, глава Минфина отметил, что в настоящее время объем турецких инвестиций в Украину превышает 500 млн долларов. При этом, по экспертным оценкам, их общий объем с учетом ресурсов, привлеченных через банковские структуры и совместные предприятия в других странах, достигает 3 млрд долларов. «Но мы хотим видеть наше инвестиционное сотрудничество более активным. Нынешний уровень считаю недостаточным, учитывая экономические возможности стран», – указал он.

Киев заинтересован как в участии турецкого капитала в развитии технологического потенциала Украины, в инвестициях в индустрии нового поколения, так и в совместных проектах в авиакосмической сфере, подчеркнул Марченко.

Комментируя вопросы сотрудничества в области безопасности и оборонной промышленности, глава Минфина заметил: «Украина противостоит вооруженной агрессии со стороны России. Чтобы победить в этой гибридной войне, нам важно развивать свой оборонно-промышленный потенциал за счет новейших технологических разработок. Мы заинтересованы использовать турецкий опыт, чтобы усилить обороноспособность Украины. Турция является безусловным мировым лидером по темпам развития национального ОПК».

Украинский министр упомянул два документа, которые приняли стороны: 16 октября 2020-го в рамках визита президента Владимира Зеленского в Анкару был подписан Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турции в области оборонно-промышленных проектов, а в декабре 2020-го министр обороны Украины подписал с турецкими компаниями соглашение о передаче технологий и производстве корветов и ударных БПЛА «Bayraktar» для украинской армии. По его словам, эти проекты усилят оборону Украины и безопасность Азовско-Черноморского региона в целом.

Украинско-турецкое сотрудничество в сфере ОПК, добавил Марченко, «простирается от земли до космоса». В качестве примера он привел проекты по переоснащению украинской армии средствами связи турецкой компании «Aselsan», а также модернизацию турецкой бронетехники украинскими системами активной защиты и динамической брони.

«Мы готовы к совместному производству самолетов на технологической основе всемирно известного украинского предприятия «Антонов», а также авиационных силовых агрегатов на базе инноваций компании «Ивченко-Прогресс», – сказал он, добавив, что партнерство Анкары и Киева в авиакосмической и оборонно-промышленной сферах включает более 30 проектов.

Марченко также выразил благодарность президенту Турецкой Республики и топ-менеджменту компании «Baykar Makina», которые «в критическое для нашей страны время усилили нас ударными БПЛА «Bayraktar». Следующим шагом, по его словам, станет совместное производство ударного БПЛА «Akinci» с двигателем украинской компании «Ивченко-Прогресс». «Сейчас в рамках этого проекта прорабатывается проект локализации производства в Турции и Украине», – заявил он.

Оценивая состояние региональной безопасности и критическую степень важности этого фактора для его страны, Марченко отметил, что Киев благодарен за неизменную позицию Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и защите прав крымскотатарского народа.

«Турция занимает последовательную и конструктивную позицию в этих принципиальных для нас вопросах. Мы высоко ценим официальное решение турецкой стороны присоединиться к «Крымской платформе». Для нас это важный сигнал партнера в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», – подчеркнул он.

Он добавил, что Украина заинтересована в таком партнере, как Турция. «У нас много общего. У нас есть понимание, как обеспечить максимальный результат этого сотрудничества. Безусловно, подписание соглашения о Зоне свободной торговли с Турцией усилит динамику наших отношений и позволит экономикам наших стран быть более конкурентоспособными», – заключил министр.