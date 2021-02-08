Жительница штата Висконсин в США приняла ислам в возрасте 60 лет, вдохновившись сериалом об отце основателя Османской династии «Возрождение: Эртугрул», сообщает TRT Haber.

«Я живу в настолько маленьком месте, которое можно назвать деревней. В один день, когда у меня не было настроения, я наткнулась в Netflix на сериал «Возрождение: Эртугрул». Он был посвящен тому периоду в истории, о котором я ничего не знала. То, что я услышала об Аллахе, исламе, мире, справедливости и помощи нуждающимся, очень меня заинтересовало и еще больше привлекло мое внимание к сериалу», – рассказывает женщина, которую теперь зовут Хатидже.

Из героев исторического сериала больше всего Хатидже нравятся Эртугрул, Тургут и Сельджан Хатун. По ее словам, когда она узнала, что на самом деле Бамсы Альпа никогда не было рядом с Эртугрулом, она расстроилась, а цитаты суфийского шейха Мухиддина Ибн Араби, также одного из героев картины, помогли ей обрести новый смысл жизни.

«Те слова, что он говорит, заставляют меня много думать, и иногда у меня на глаза наворачиваются слезы», – поделилась Хатидже. «Меня приковал к сериалу мой интерес к истории. Как хорошо, что я его посмотрела, и у меня открылись глаза, как хорошо, что я познала ислам», – добавила она. Женщина начала изучать англоязычную версию Корана, а затем нашла ближайшую мечеть, где ей, католичке от рождения, были удивлены и в то же время рады. В тот же день она приняла ислам и совершила первый намаз.

Интерес и любовь к турецкой истории также заставили Хатидже сделать ДНК-тест. Она надеялась найти кровную связь с далекой страной.

Больше всех женщину на ее пути поддерживает младший из шести детей. Вместе с тем, Хатидже говорит, что не все друзья одобрили ее выбор. Сама она никогда не вмешивается в жизнь других, и поэтому ждет подобного уважения со стороны окружающих.

Ее новой мечтой стало путешествие в Турцию. Как только ситуация с коронавирусом в мире стабилизируется, она приедет, чтобы увидеть гробницу Эртугрула в Сёгюте.

В июле прошлого года во время празднования Курбан-байрама в мусульманском центре Нью Брунсвик в Нью-Джерси в США местные жители сделали инсценировку некоторых эпизодов из «Возрождения: Эртугрул». Сериал пользуется популярностью не только у взрослых, но и детей.