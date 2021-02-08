Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) вновь объявил о новых закупках амуниции. В этот раз ведомство опубликовало четыре новых тендера на закупку бронежилетов, оптических прицелов, а также гранат раздражающего действия, На все это снаряжение планируется выделить 228,5 млн рублей из федерального бюджета, указывают «Открытые медиа».

По данным издания, 8 февраля центр разместил на сайте госзакупок информацию о приобретении 2850 штук бронежилетов «Модуль-5М» за 99,4 млн рублей для обеспечения защиты «от поражения пулями огнестрельного стрелкового оружия, холодного колюще-режущего оружия и других поражающих элементов».

Помимо этого, ФСИН заказал 2850 универсальных бронежилетов «Багарий» с «комбинированной защитой от колюще-режущего и огнестрельного оружия». Поставщику такой амуниции служба готова заплатить до 124,2 млн рублей. Средняя цена за один такой бронежилет составляет 43 593 рубля.

Еще 1,259 млн рублей ведомство потратит на покупку 10 оптических прицелов, к каждому из которых подрядчик должен приложить «комплект салфеток для протирки оптики», сказано в техзадании тендера.

Также ФСИН требуется 3000 патронов с гранатой раздражающего действия «Сирень-К». За них центр готов заплатить до 3,65 млн рублей. Эти гранаты предназначены для стрельбы из карабинов 12-го калибра «для пресечения массовых беспорядков».

По сведениям издания, после акций за освобождение оппозиционера Алексея Навального ФСИН только с 1 по 5 февраля опубликовала сразу семь тендеров на закупку шлемов, щитов, дымовых и светозвуковых гранат на общую сумму в 163 млн рублей.

23 и 31 января участники столичных акций в поддержку политика Алексея Навального подходили к зданию следственного изолятора ФСИН «Матросская тишина» в Москве, однако оба раза их останавливали на подступах к зданию и жестко оттесняли. Часть протестующих задержали у СИЗО.

Ранее «Открытые медиа» подсчитали, что Росгвардия с декабря 2020 года потратила 740 млн рублей из федерального бюджета на приобретение броневиков и автозаков. Так, 147,4 млн рублей ушли на закупку 12 специальных бронированных машин ВПК-233 136 («Тигр»). Одна такая машина стоит почти 12,3 млн рублей. Подрядчиком стала «Военно-промышленная компания» Олега Дерипаски.

Еще 99,5 млн рублей Росгвардия потратила на 15 автомобилей для транспортирования нарядов полиции (АТНП-5350).