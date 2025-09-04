ОАЭ предупредили администрацию президента США Дональда Трампа: аннексия Западного берега Израилем может разрушить Авраамические соглашения. Если Тель-Авив пойдет на такой шаг, это обнулит все мирные усилия президента США на Ближнем Востоке, сообщает Axios со ссылкой на источники в Эмиратах.
Израиль ранее заявил, что планирует аннексировать крупные участки Западного берега позднее в этом месяце — отчасти в ответ на признание Палестинского государства рядом западных стран. Как уточняет издание, представители ОАЭ заявили Вашингтону, что только президент США может остановить аннексию. Любое бездействие может разрушить ключевой элемент внешнеполитического наследия Трампа, отмечает Axios.
Старший чиновник ОАЭ Лана Нусейбе заявила, что аннексия пересечет «красную линию» и станет смертельным ударом по решению о создании двух государств.
Нусейбе подчеркнула: Авраамические соглашения изначально были призваны поддерживать стремление палестинцев к независимости.
«Аннексия на Западном берегу станет красной линией для ОАЭ. Это подорвет дух соглашений, прекратит усилия по региональной интеграции и нарушит консенсус о решении конфликта двумя государствами», — уточнила чиновница.
Палестинская администрация приветствовала позицию ОАЭ. Израиль пока официально не комментировал ситуацию.
Предупреждение Эмиратов прозвучало после того, как ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил аннексировать около четырех пятых Западного берега. Израиль построил около 160 незаконных еврейских поселений на этой территории с 1967 года — в них проживают около 700 тыс. еврейских поселенцев наряду с 3,3 млн палестинцев. Поселения остаются нелегальными по международному праву.
Авраамические соглашения 2020 года, посредником которых выступили США, установили полные дипломатические отношения между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Эмираты назвали условием участия приостановку планов аннексии Западного берега. Нетаньяху тогда пообещал «приостановить» планы, хотя окончательно этот вопрос с повестки дня так и не снял, добавляет Axios.