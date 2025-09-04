ОАЭ предупредили администрацию президента США Дональда Трампа: аннексия Западного берега Израилем может разрушить Авраамические соглашения. Если Тель-Авив пойдет на такой шаг, это обнулит все мирные усилия президента США на Ближнем Востоке, сообщает Axios со ссылкой на источники в Эмиратах.

Израиль ранее заявил, что планирует аннексировать крупные участки Западного берега позднее в этом месяце — отчасти в ответ на признание Палестинского государства рядом западных стран. Как уточняет издание, представители ОАЭ заявили Вашингтону, что только президент США может остановить аннексию. Любое бездействие может разрушить ключевой элемент внешнеполитического наследия Трампа, отмечает Axios.

Старший чиновник ОАЭ Лана Нусейбе заявила, что аннексия пересечет «красную линию» и станет смертельным ударом по решению о создании двух государств.