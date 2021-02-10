Набережночелнинский городской суд оштрафовал писательницу, кандидата исторических наук и общественного деятеля Фаузию Байрамову на 30 тысяч рублей за «подстрекательство к нарушению территориальной целостности». Об этом сообщают Idel.Реалии со ссылкой на ее страницу в Facebook.

В основу обвинения легли выводы экспертизы по выступлению Байрамовой на научно-практической конференции, проведенной Всетатарским общественным центром (ВТОЦ) в Казани 20 февраля 2020 года.

«Ни для кого не секрет, что в России диктатура, что национальных республик сегодня-завтра уже не будет. Мы, татарская интеллигенция, ищем пути сохранения нашего народа в таких условиях. Есть только два пути – народ находит способы самосохранения или народу помогает свое государство. У татар своего государства нет. К сожалению, в Татарстане нет стратегии по сохранению татарского народа. Татарстан сам как республика на грани исчезновения», – заявила общественный деятель перед судом по ее делу, состоявшимся 9 февраля.

Она также добавила, что реальная ситуацию «надо донести до нашего народа». «Многие думают, что они всегда так будут петь и плясать. Но очередь дойдет и до песен и плясок, потому что у народа, у которого нет своего образования, не будет ни культуры, ни литературы. В своем выступлении я привела цитату из произведения Хади Атласи, где он говорит, что народ сохранится, если только у него есть свое государство», – добавила она.

Фаузия Байрамова с обвинением не согласна, как и не согласна с переводом своего выступления с татарского языка на русский, который, по ее мнению, сделан с ошибками.

В 2020 году Фаузия Байрамова уже была оштрафована на 10 тысяч рублей за речь, которую она произнесла в День памяти павших при захвате Казани войсками Ивана Грозного. Тогда писательница сказала, что сегодня необходимо «открыть народу великий самообман», татары «на глазах у всего мира» теряют «свою нацию, идентичность» и «себя», а правит татарами «колониальная администрация».

Хади Атласи, цитату которого использовала Байрамова, – известный общественный деятель, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Самарской губернии, историк, тюрколог и педагог. В 1936 году Военным трибуналом Приволжского военного округа Атласи был признан руководителем контрреволюционной националистической повстанческой шпионской организации, ставившей целью свергнуть советскую власть и создать тюрко-татарское государство. 28 октября 1937 года приговорен к смертной казни, а 15 февраля 1938 года расстрелян. Хади Атласи был реабилитирован в мае 1958 года за отсутствием состава преступления.