ПОЛИТИКА
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Зеленский назвал московское мероприятие «парадом страха»
Владимир Зеленский записал обращение ко Дню памяти на Крещатике в Киеве и обрушился с критикой на военный парад в Москве
Зеленский назвал московское мероприятие «парадом страха»
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
9 мая 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая опубликовал видеообращение ко Дню памяти и победы над нацизмом. Обращение было записано в формате селфи на центральной улице Киева — Крещатике, без оцеплений и специальных мер безопасности.

«Этот день напоминает нам о важной закономерности: всякому злу неизбежно приходит конец», — сказал Зеленский, выйдя на площадь Независимости. Он напомнил, что утром 24 февраля 2022 года Крещатик был пустым, а теперь «здесь жизнь». Президент добавил, что три года назад на этой же улице демонстрировали сожженную российскую технику: «И только такой парад зло может получить здесь».

Зеленского заметили на улицах Киева 7 мая — он свободно общался с прохожими и делал с ними фотографии.

В своем выступлении Зеленский провел параллель между обстановкой в Киеве и мерами безопасности в Москве, где в преддверии парада Победы введены ограничения на передвижение, мобильную связь и интернет.

«Это разница между жизнью на площади Независимости и парадом страха на Красной площади», — заявил он.

Тем временем в российской столице продолжаются усиленные меры безопасности на фоне недавних атак беспилотников. В четверг, несмотря на отсутствие новых налетов, в московских аэропортах были задержаны более 100 рейсов.

В Кремле заявили, что ограничения на мобильную связь и интернет в центре Москвы продлятся как минимум до 10 мая. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал эти меры «вынужденными» из-за «опасных соседей» и добавил: «Мы хотим, чтобы славный День Победы был отпразднован на должном уровне».

На параде в Москве ожидается присутствие более 30 зарубежных делегаций.

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