В Севастополе учитель английского языка Наталья Елгина вышла на одиночный пикет перед зданием правительства после того, как ее уволили из-за комментария на странице в Instagram губернатора Михаила Развожаева, в котором она пожаловалась на низкую зарплату, пишет «Новая газета».

На личной странице главы региона в соцсети девушка написала: «Здравствуйте, уважаемый губернатор, почему у меня зп в школе 12 тыс. рублей, пусть и на полставки? Я профессиональный преподаватель с сертификатом Кембриджа и опытом работы в Китае. Вы считаете, это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в моем классе».

По словам Елгиной, написать губернатору она решила после того, как посмотрела расследование Алексея Навального про дворец в Геленджике, а затем прочитала пост Развозжаева с обращением к молодежи не участвовать в митингах.

Через несколько дней Елгину вызывали к начальству, сообщили об увольнении, а потом допросили сотрудники Центра «Э», вручив предупреждение об ответственности за участие и организацию несогласованных акций протеста. Издание отмечает, что силовики могли прийти в школу после того, как учительницу заметили на площади Нахимова, где проходил несанкционированный митинг в поддержку Навального. Кроме того, женщине запретили публиковать в соцсетях информацию об их разговоре.

В свою очередь губернатор Михаил Развозжаев заявил изданию, что читал комментарий Елгиной. «Естественно, сразу же дал поручение выяснить вопрос с зарплатой учителя. Оказалось, что Наталья трудится в школе несколько часов в неделю и совмещает преподавание с работой репетитором и фотографом. Мне непонятны мотивы, заставившие молодого педагога, что называется, «хайпануть», вкрутив в рассказ моего восьмилетнего сына, участие в несанкционированном митинге и увольнение из учебного заведения. Это три разных истории, не имеющие между собой ничего общего, кроме громких заголовков», – сказал он.

По словам Развожаева, никаких распоряжений касательно увольнения он не давал.