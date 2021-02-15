23 февраля на территории России и некоторых стран СНГ отмечается как День защитника Отечества. Он был введен в 1922 году президиумом ВЦИК и с тех пор празднуется ежегодно.

Однако в Ингушетии 23 февраля мужчин не поздравляют. Для вайнахов это День памяти о массовой депортации. Поголовному насильственному переселению в сталинском СССР подверглись многие народы: немцы Поволжья, финны, калмыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, понтийские греки, проживавшие в Крыму болгары и армяне, корейцы и турки-месхетинцы, украинцы и многие другие народы. Переселяли как по национальному признаку, так и по классовому.

Операция, которая получила кодовое название «Чечевица», началась в самый разгар Великой Отечественной войны, сразу после того как Красная Армия отвоевала территории, оккупированные немецкой армией. Сталинский режим обвинил ингушей и чеченцев в массовом сотрудничестве с немецкими захватчиками, а затем 23 февраля 1944 года их массово депортировал.

Руководил операцией Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), предшественник Комитета государственной безопасности (КГБ), и лично Лаврентий Берия. За восемь дней НКВД насильственно депортировал 350-400 тыс чеченцев и 91 250 ингушей. В официальных документах различаются точные данные о количестве депортированных и численности населения Чечено-Ингушетии.

Военных заранее разместили на Северном Кавказе под видом фронтовых частей, отведенных на отдых и переформирование. Чтобы подавить все оппозиционные порывы, сотрудники НКВД придумали хитрость. 23 февраля 1944 года чеченцы и ингуши из каждого села были приглашены принять участие в праздновании Дня Красной Армии. Однако никакого празднования не было.

Вместо этого жители обнаружили солдат с автоматами, которые окружили и разоружили мужчин, а затем зачитали ошеломленным пленным указ об их принудительном изгнании. Депортируемым давали от часа до двух на сборы. Затем их погрузили в грузовики и отправили на вокзалы, откуда им предстоял длительный и тяжелый путь в товарных вагонах в ссылку.

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось множество ингушей и чеченцев, которые также были демобилизованы и отправлены в ссылку. Те, кто сопротивлялся депортации и скрывался в горах Северного Кавказа, были либо убиты, либо арестованы, а затем высланы в Центральную Азию. Остаться в родных местах не позволили никому.

После принудительного переселения народа Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована, а ее территория разделена между соседними регионами – Ставропольским краем, Дагестаном и Северной Осетией. История чеченцев и ингушей была переписана, уничтожены почти все символические, исторические и материальные свидетельства вайнахской жизни, а в домах депортированных поселились русские, украинцы и северокавказцы.

Депортация как акт геноцида и расовой дискриминации

Многие советские и российские историки сходятся на том, что массовое дезертирство было причиной депортации чеченцев и ингушей. По данным докладной записки заместителя Берии Богдана Кобулова, из 30 тыс. 309 жителей Чечено-Ингушетии, подлежавших призыву в армию в 1941-1942 годах, уклонились от службы 16 тыс. 511 человек, из-за чего в республике пришлось объявить призыв добровольным и отказаться от планов формирования 114-й Чечено-Ингушской кавалерийской дивизии.

С другой стороны, согласно данным, обнародованным российским историком Василием Филькиным, на фронтах Великой Отечественной войны сражались 28,5 тысяч чеченцев и ингушей (19,5 тысяч призванных или пошедших на фронт добровольцами плюс девять тысяч тех, кого война застала в армии), а по информации чеченского Общества ветеранов войны – даже 44 тысячи человек.

На фронте погибли около 2300 чеченцев и ингушей. Одним из последних защитниковБрестской крепости был ингуш Умат-Гирей Барханоев.

Но в то же время многие западные и европейские исследователи считают, что миф о дезертирстве вайнахов – это всего лишь оправдание принудительной сталинской миграции народов СССР.

По их мнению, чеченцы и ингуши традиционно оставались невосприимчивыми к попыткам их советизации. Тейповая система этих народов была довольно сильной и определяла основные стороны их жизни. Коммунистическая партия имела небольшое влияние на эти народности, учитывая, что религиозные лидеры и старейшины сохранили свои социальные позиции.

Традиционная и советская системы накладывались одна на другую, и большинство решений Москвы вызывало сопротивление и протесты. Чеченцы встретили советскую власть решительным противодействием, когда она применила жесткую тактику коллективизации. Начавшаяся война еще больше усугубила эту сложную ситуацию. Часть населения Чечено-Ингушетии открыто враждебно относилась к советской власти.

По данным «Sciencespo» – научного издания, специализирующегося на изучении массовых убийств, геноцидов и местного сопротивления, некоторые жители ЧИАССР пытались установить контакт с немцами, как это сделали украинцы или русские. Несколько лидеров повстанческих группировок рассматривали наступление Германии как возможность получить автономию или даже независимость. Однако немцы отказались принять их условия, и вайнахи прекратили все обсуждения.

Но это не означает, что жители ЧИАССР массово сотрудничали с немцами. Официальные документы 1943-1944 годов свидетельствуют об обратном. В этих документах оценивается роль местного населения в остановке наступления немцев и сопротивлении захватчикам, которые в течение примерно двенадцати недель оккупировали только северо-запад республики, вся Чечено-Ингушетия оккупирована не была. Фактически, многие ингуши и чеченцы служили в Красной Армии или принимали активное участие в партизанских движениях.

Сотрудник факультета социальных наук Американского университета Ирака в Сулеймани и кандидат наук Джонатан Отто Поль, исследующий историю национальных меньшинств в СССР, склоняется к тому, что официальное обоснование советского руководства массовой высылки вайнахов как «За коллективную измену» имеет мало общего с реальностью и депортацию ингушей, чеченцев и балкарцев следует рассматривать как расовую дискриминацию и геноцид согласно интерпретации Международного права.

Он также считает, что тезис о массовом сотрудничестве, сформулированный советским режимом для оправдания депортации, был всего лишь уловкой, мифом, изобретенным для оправдания сталинской национальной политики. Но истинные причины депортации остаются спорными и неизученными, ввиду того, что в госархивах до сих пор не рассекречены документы об этом преступном акте.

Но все же в своем исследовании Джанатан Отто Поль склоняется к тому, что причиной депортации стала непокорность этих народов и трудности с их советизацией. По его мнению, сталинский режим использовал войну как прикрытие и повод для того, чтобы наказать чеченцев и ингушей за их прошлое сопротивление и предотвратить любые их дальнейшие повторения в будущем.

Реабилитация

Чеченцы и ингуши провели в ссылке долгих 13 лет, в течение которых многие погибли от холода и голода, а юридические права оставшихся в живых жестко нарушались. В 1957 году Никита Хрущев подписал указ о реабилитации жертв политических репрессий.

Многие чеченцы и ингуши начали возвращаться на Родину. Но и тут вайнахи оказались дискриминированы больше многих остальных депортированных, поскольку их административно-государственная реабилитация (восстановление национальной государственности) не была подкреплена реабилитацией территориальной (восстановлением границ национальных автономий на момент депортаций).

Иными словами, Чечено-Ингушетия была восстановлена, но не в том виде и не в тех границах, какой она была до депортации населения. Впоследствии это обернулосьеще одной этнической чисткой ингушей, на этот раз в Пригородном районе Северной Осетии, который до депортации был ингушским.

Приказано забыть

Сегодня власти Чечни и Ингушетии, которые в 1991 году стали отдельными республиками, не приветствуют упоминание о депортации 1944 года. В Ингушетии, вопреки недовольству населения, на мемориале памяти и славы 23 февраля традиционно отмечаются две даты: День защитника Отечества и День памяти и скорби. На телевидении программы о депортации подвергаются жесткой цензуре, не приветствуются рассказы очевидцев о жестокости солдат Красной Армии и сотрудников НКВД к депортированным.

В 2018 году на митинге в Ингушетии во время выступления представителей общественных организаций на тему Дня памяти и скорби представители власти включили громкую военную музыку, но кто-то из толпы перерезал провода и общественники смогли продолжить выступление.

В Чечне в 2011 году день памяти и скорби был перенесен с 23 февраля на 10 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил это тем, что республика должна отмечать государственные праздники России вместе с другими регионами, а президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев даже был осужден после выступления против запрета мероприятий ко Дню памяти и скорби.

В 2014 году чеченским режиссером был снят художественный фильм о депортации чеченцев и ингушей «Приказано забыть», однако Минкульт России не выдал картине прокатное удостоверение, посчитав, что фильм разжигает межнациональную рознь.

В феврале 2019 года одна из общественных организаций Ингушетии обратилась к депутатам Народного Собрания республики с просьбой инициировать перенос празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на другую дату и выйти с этой законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания России. Но инициатива осталась без ответа.

В 1991 году был принятЗакон о реабилитации репрессированных народов, который признавал право репрессированных на восстановление территорий и национально-государственных образований. Однако этот закон не исполнен до сих пор.