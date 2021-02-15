Певца Юрия Киселева (известен под творческим псевдонимом ЮрКисс) наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Об этом 23-летний исполнитель поведал на своей странице в Instagram, соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.

«Благодарю руководство страны и Президента В.В Путина за оценку моего участия в организации и проведении концертов в Донецке, концертов в Крыму, мероприятий в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. За участие в восстановлении и реконструкции храмов. Организации выступлений российских артистов в честь празднования Дня Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии. Организации благотворительных гуманитарных конвоев для Донецкой и Луганской народных республик. Я горд быть частью команды РМГ («Русской медиагруппы» – прим. ред), это не только моя заслуга», – написал он 13 февраля в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред).

ЮрКисс – сын российского бизнесмена и продюсера Владимира Киселева. В молодости Киселев-старший был барабанщиком в группе «Земляне». Сейчас он – основатель благотворительного фонда «Федерация» и владелец крупнейшего медиахолдинга «Русская медиагруппа», в состав которого входят пять радиостанций и один музыкальный телеканал. Его сын Юрий совмещает творческую деятельность с работой в совете директоров «Русской медиагруппы» и компании «Брайт Стар», занимающейся организацией концертов.

На вопросы журналистов о награде Юрий Киселев не смог дать внятного ответа. «Я никогда не даю комментариев по телефону. Очень настороженно отношусь к такого рода звонкам, потому что много мошенников. У меня четкая позиция в этом плане. Я никогда не даю комментариев по телефону СМИ, прошу прощения», – сказал он изданию «Подъем».

Неожиданное решение о награждении ЮрКисса почетной наградой вызвало у многих откровенное удивление. «И на солнце бывают пятна. Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае это как минимум странно. Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало. Думаю, что это вопрос одного-двух дней, наверное, будет какое-то объяснение или отмена этого», – поделился своим мнением актер Леонид Ярмольник.

Подобный резонанс вызвало в 2015 году награждение медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 25-летнего Ивана Сечина – сына гендиректора «Роснефти» Игоря Сечина. Дочь министра обороны Сергея Шойгу Юлия также стала обладательницей медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Изначально медаль ордена была учреждена президентским указом 1994 года и среди первых награжденных была группа отечественных спортсменов и тренеров, которая показала отличные результаты во время выступления на зимних Олимпийских играх 1994 года в норвежском Лиллехаммере. В 1995 году награду за заслуги перед государством, связанные с завершением первого этапа чековой приватизации, получил политик Борис Немцов. В 1996-м медаль II степени вручили ученому Борису Аграновичу.