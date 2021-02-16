Начальник отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, казый (шариатский судья) Казани Булат Мубараков дебютировал в популярном турецком сериале Payitaht Abdülhamid («Права на престол. Абдуль-Хамид», или «Последний император»), сообщает портал «Миллиард.татар».

Татарстанский религиозный деятель сыграл муфтия Мухамедьяра Султанова, возглавлявшего Оренбургское магометанское духовное собрание с 1886 по 1915 год.

Мубараков снялся в эпизоде, где религиозный глава российских мусульман беседует с султаном, халифом Абдул-Хамидом II. Османский правитель интересуется положением единоверцев в Российской империи. Султанов отвечает, что благодаря поддержке Абдул-Хамида царские власти не мешают мусульманам совершать молитвы и соблюдать другие важнейшие предписания ислама. Затем султан вручает гостю из Уфы ценную реликвию – несколько волос с бороды пророка Мухаммада.

Как выяснило издание, Мубаракова на эту роль рекомендовал председатель ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин. Казанский казый участвовал в сериале бесплатно.

«Им, видимо, нужен был татарин, который знает турецкий. Роль разучивали недолго. Снялся только в одном эпизоде. Съемки проходили в начале февраля», – рассказал Мубараков. По его словам, турецкий язык он знает благодаря учебе в Стамбуле в медресе «Исмаил ага», в котором получал образование вместе с Камилем Самигуллиным.

«Больше мне ролей не предлагали. И желания сниматься у меня нет, поскольку своей работы полно. И вообще не предполагаю в дальнейшем актерскую работу», – поделился сотрудник ДУМ РТ.

Встреча османского султана с российским муфтием и передача трех волос с бороды пророка, которые показаны в сериале, на самом деле имели место в 1893 году. Артефакт долгое время хранился в Уфе. В 2015 году во время торжеств, посвященных принятию ислама Волжской Булгарией, один волос был передан в Болгар в Татарстане.

Еще один такой артефакт хранится в Тюмени: его в 1880-х годах привез в Сибирь татарский купец и меценат Нигматулла Кармышаков-Сайдуков. Кроме того, в 2012 году спецбортом была доставлена аналогичная реликвия в Грозный. В 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров передал ее председателю ДУМ РФ и Совета муфтиев России Равилю Гайнутдину в дар восстановленной Московской Соборной мечети.

«Последний император» (Payitaht Abdülhamid) выходит на турецком канале TRT с 2017 года. Зрители в Турции и за рубежом уже увидели более сотни серий. Картина, рассказывающая об Абдул-Хамиде II (1842–1918), стала одной из самых рейтинговых в стране в своей нише.