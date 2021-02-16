КУЛЬТУРА
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В Армении маньяк под видом азербайджанца требовал интимные фото у девушек
Используя фейковый Facebook-аккаунт под азербайджанским именем, преступник находил родственниц оказавшихся в плену или пропавших без вести в Карабахе военных. Он вымогал у них фото и видео в обнаженном виде, угрожая расправой их близким
В Армении маньяк под видом азербайджанца требовал интимные фото у девушек
В Армении маньяк под видом азербайджанца требовал интимные фото у девушек / Others
16 февраля 2021 г.

Гражданина Армении обвинили в эксплуатации несовершеннолетних – он применял к ним угрозы насилия с использованием их уязвимого положения, пишет Haqqin.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По имеющимся предварительным данным, мужчина, открыв в Facebook аккаунт под азербайджанским именем «Азиз Мурадов», находил родственниц военнослужащих, пропавших без вести или оказавшихся в плену во время конфликта в Нагорном Карабахе, и передавал им ложную информации о местонахождении близких. Взамен он требовал от девушек присылать ему фотографии и видеозаписи, снятые в обнаженном виде, угрожая в противном случае расправой над их родственниками. Одной из жертв интернет-маньяка стала 16-летняя девочка.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать мужчину. На этапе предварительного следствия выявлены около десятка потерпевших, которые дали подробные объяснения. Кроме того, в доме предполагаемого преступника были найдены важные с точки зрения следствия предметы.

В содеянном мужчина признался и попросил прощения. «Я это сделал из-за сексуальных потребностей», – цитирует его издание «Зеркало».

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте мужчины, оно было удовлетворено. Как передают армянские СМИ со ссылкой на Совет национальной безопасности страны, интернет-маньяку грозит до 10-12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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