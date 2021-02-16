Российский центр науки и культуры в Анкаре (Россотрудничество) объявил международный конкурс исторических исследовательских работ по теме «Российско-Турецкое сотрудничество в годы Освободительной войны Турецкой Республики в 1919-1923 гг.».

Отмечается, что главная цель мероприятия – изучение исторической памяти стран, человека или всего поколения, вовлечение обучающихся в активную проектно-исследовательскую деятельность, формирование нравственных качеств личности, сохранение традиций и укрепление преемственности поколений.

Организаторы конкурса ставят перед собой задачи побудить молодых людей заняться самостоятельными исследованиями, посвященными российско-турецкой истории минувшего века, и предоставить им возможность соревноваться в масштабе, выходящем за рамки образовательного учреждения и региона. Это позволит выявить одаренную молодежь через историческую проектную и исследовательскую деятельность.

В конкурсе могут принять участие студенты всех курсов уровней «бакалавриат» и «магистратура».

Сроки проведения конкурса: с 15 февраля 2021 года по 15 марта 2021 г., работы принимаются до 10 марта 2021 года. Комиссия подведет итоги во второй половине марта 2021-го. Победители и лауреаты получат ценные призы от Россотрудничества.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку и работу по электронному адресу (info@tur.rs.gov.ru) с пометкой «Исторический конкурс».

С положениями конкурса, требованиями к оформлению анкеты участника, структуре работы и критериями анализа можно ознакомиться на сайте российского центра науки и культуры. К рассмотрению принимаются работы в различных жанрах: учебно-исследовательская работа, проект, статья или видеосюжет с использованием архивных документов, фотографий, писем, рассказа свидетеля исторических событий и т.д., которые должны быть подвергнуты критическому анализу.