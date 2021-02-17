Миллиардер Роман Абрамович стал учредителем двух новых юридических лиц в Карелии и Геленджике, которые могут заняться развитием гостиничных объектов, пишет «Коммерсант».

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), в начале февраля предприниматель зарегистрировал два новых юридических лица – «УК «Юг Эстейт»» и ООО «УК «Норд Эстейт»». Основной вид деятельности компаний указан как «управление недвижимостью».

«Локацию на Ладожском озере консультанты называют привлекательной. А вот с окупаемостью проекта в Геленджике, скорее всего, возникнут вопросы», – пишет газета.

Источники «Коммерсанта» на рынке недвижимости сообщили, что Абрамович активно интересовался созданием в Геленджике люксового гостиничного актива с виноградником и собирался купить компанию «Шато де Талю», которая, как утверждается, контролируется супругой бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Собеседник издания в винодельческой отрасли говорит, что стоимость виноградников в Краснодарском крае составляет 2–5 миллионов рублей за 1 га. Исходя из этой оценки, «Шато де Талю» стоит порядка 200–500 миллионов рублей.

В Карелии компания бывшего губернатора Чукотки приобрела участок на берегу Ладожского озера, рассказали источники. На нем планируется строительство дома для личного пользования Абрамовича, а также высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать как база отдыха.

В компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, на запрос «Коммерсанта» не ответили.

В феврале этого года британская газета The Independent извинилась перед Романом Абрамовичем за публикацию, где соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков призывал ввести против миллиардера санкции.

Как сообщили в The Independent, представители Абрамовича публично заявили о безосновательности подобных утверждений. Газета согласилась в качестве компенсации сделать пожертвование в любой фонд, который выберет бизнесмен, и оплатить судебные издержки.