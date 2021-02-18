КУЛЬТУРА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Имам пожаловался в прокуратуру на навязывание православия его детям
Подростков из мусульманской семьи вынуждали на уроках петь церковные псалмы и учить пасхальные стихи. Кроме того, им запрещали молиться и заставляли смотреть фильмы, выставляющие ислам в неприглядном свете
Имам пожаловался в прокуратуру на навязывание православия его детям
Имам города Пласт Челябинской области Раис Султанов / Others
18 февраля 2021 г.

Имам города Пласт Челябинской области Раис Султанов обратился с заявлением в прокуратуру на действия, нарушающие его конституционные права на неприкосновенность частной жизни и свободу совести. Об этом IslamNews сообщил адвокат Руслан Нагиев, который оказывает Султанову юридическую помощь.

В обращении религиозного деятеля отмечается, что его детям – учащимся 7 класса – навязывают изучение православной культуры. В начальных классах школы мусульманских детей заставляли на уроках рисования изображать пасхальные яйца, а после того, как они вместо этого нарисовали мечеть, директор школы вызвал родителей и заявил: «Где вы живете?»

Затем детей перевели в другую школу, где им запрещали совершать пятикратные молитвы несмотря на то, что подростки молились только на переменах и в местах, где они никому не мешают. Кроме того, на уроках детей заставляли петь церковные псалмы и учить пасхальные стихи.

Последней каплей терпения имама, по его словам, стал факт демонстрации детям документального фильма «Военная приемка. След в истории. 1979. Афганский шторм», в котором, как он считает, ислам показан с негативной стороны и есть признаки оскорбления религиозных чувств верующих мусульман.

Имам отметил, что служит в мечети города Пласт уже 24 года, является официальным духовным лицом и исповедует «традиционный ислам» и попросил прокурора разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

Адвокат Руслан Нагиев рассказал, что такие случаи происходят часто, особенно в маленьких населенных пунктах, но родители не хотят конфликтовать со школьной администрацией, так как в противном случае дети рискуют лишиться возможности получить образование.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us