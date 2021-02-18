Имам города Пласт Челябинской области Раис Султанов обратился с заявлением в прокуратуру на действия, нарушающие его конституционные права на неприкосновенность частной жизни и свободу совести. Об этом IslamNews сообщил адвокат Руслан Нагиев, который оказывает Султанову юридическую помощь.

В обращении религиозного деятеля отмечается, что его детям – учащимся 7 класса – навязывают изучение православной культуры. В начальных классах школы мусульманских детей заставляли на уроках рисования изображать пасхальные яйца, а после того, как они вместо этого нарисовали мечеть, директор школы вызвал родителей и заявил: «Где вы живете?»

Затем детей перевели в другую школу, где им запрещали совершать пятикратные молитвы несмотря на то, что подростки молились только на переменах и в местах, где они никому не мешают. Кроме того, на уроках детей заставляли петь церковные псалмы и учить пасхальные стихи.

Последней каплей терпения имама, по его словам, стал факт демонстрации детям документального фильма «Военная приемка. След в истории. 1979. Афганский шторм», в котором, как он считает, ислам показан с негативной стороны и есть признаки оскорбления религиозных чувств верующих мусульман.

Имам отметил, что служит в мечети города Пласт уже 24 года, является официальным духовным лицом и исповедует «традиционный ислам» и попросил прокурора разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

Адвокат Руслан Нагиев рассказал, что такие случаи происходят часто, особенно в маленьких населенных пунктах, но родители не хотят конфликтовать со школьной администрацией, так как в противном случае дети рискуют лишиться возможности получить образование.