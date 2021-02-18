Эстония вышла на первое место в ЕС по темпам роста заболеваемости коронавирусом, к середине марта ученые прогнозируют до 1500 зараженных в день.

Мэр Таллина Михаил Кылварт, комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране в беседе с Postimees, заявил: «Она [ситуация] не критическая, но есть предпосылки к тому, что она станет такой. И вот этого нельзя допустить. Лучше бояться, чем потом сожалеть».

По его словам, все решения принимаются на основании двухнедельной статистики, и в данное время нет никакого прогноза относительно выхода из карантинных ограничений.

«Мы проглядели опасность уже в конце прошлого года. Сейчас пожинаем последствия. Мы по-прежнему не готовы принимать долгосрочные решения. И здесь вопрос не только в эффективности дела, но и в сигнале, который мы даем обществу», – отметил Кылварт.

«То нам говорят, что ситуация ухудшается, то чиновники рапортуют, что мы добились улучшения, потом мы опять скатываемся, и такими волнами и двигаемся, – добавил он. – На самом деле, не надо быть ученым, чтобы понять, что для того, чтобы эффективно бороться с эпидемией, планы должны строиться как минимум на несколько месяцев».

Мэр также подчеркнул, что власти не могут себе «позволить страх перед непопулярными решениями, иначе неизбежны более мрачные последствия, и мы еще дольше будем находиться в ограничениях». При этом, считает он, очевидно, что любые решения будут вызывать негативную реакцию, поэтому ориентироваться нужно на здравый смысл.

«Нужно четко определить правила использования защитных средств, масок. Надо четко произнести, обязательная это мера или рекомендательная, и, соответственно, отслеживать или не отслеживать ношение масок», – констатировал Кылварт.

C начала пандемии в Эстонии, согласно данным Worldometers, было зафиксировано 55 296 cлучаев заражения коронавирусом: 43 663 человека выздоровели, 514 – скончались.

Население Эстонии – порядка 1,33 млн человек.

Вместе с тем, власти соседней Латвии для помощи семьям в период пандемии приняли решение выплатить по 500 евро на каждого ребенка (порядка 44,5 тысячи рублей). «Так как кризис затянулся, важно оказать быструю и легкодоступную поддержку жителям», - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.