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Власти Египта бьют тревогу из-за высокой рождаемости в стране
В 2019 году Каир запустил кампанию по планированию семьи под названием «Двух достаточно», в рамках которой тысячи добровольцев пообещали «помочь [сельскому населению] изменить представление о высокой рождаемости»
Власти Египта бьют тревогу из-за высокой рождаемости в стране
Власти Египта бьют тревогу из-за высокой рождаемости в стране / Others
19 февраля 2021 г.

Население Египта за 20 лет увеличилось более чем на 20 миллионов человек. Таким образом, прирост составляет более одного миллиона ежегодно. Проблема усугубляется тем, что страна не является экономически развитой, и к тому же необходимо ежегодно обеспечивать должное количество новых рабочих мест. При этом также не прекращается отток молодого населения из страны.

На фоне стремительного демографического роста в Египте глава государства Абдул-Фаттах ас-Сиси призвал египтян иметь не более двух детей, добавив, что стране нужен один триллион долларов, чтобы справиться с растущим населением.

«Условия жизни ухудшаются, и нам нужен триллион долларов, чтобы соответствовать приросту населения», – сказал ас-Сиси во время открытия медицинского комплекса в провинции Исмаилия на этой неделе.

В связи с этим, по его словам, каждой семье следует иметь не более двух детей.

Ас-Сиси не в первый раз предупреждает о перенаселении с момента своего избрания президентом в 2014 году. Египетский генерал, который пришел к власти в результате военного переворота 2013 года, ранее называл «перенаселение» одним из двух крупных кризисов, с которыми столкнулся Египет. Вторым, по его словам, стал «терроризм».

В 2019 году Каир запустил кампанию по планированию семьи под названием «Двух достаточно», в рамках которой тысячи добровольцев пообещали «помочь [сельскому населению] изменить представление о высокой рождаемости».

В стране проживает более 100 миллионов человек, что делает Египет самой густонаселенной страной в арабском мире и третьей по численности населения на африканском континенте. Согласно официальной статистике, около трети граждан страны живет за чертой бедности.

Коэффициент фертильности в Египте в настоящее время составляет около 3,3 ребенка на женщину.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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