Население Египта за 20 лет увеличилось более чем на 20 миллионов человек. Таким образом, прирост составляет более одного миллиона ежегодно. Проблема усугубляется тем, что страна не является экономически развитой, и к тому же необходимо ежегодно обеспечивать должное количество новых рабочих мест. При этом также не прекращается отток молодого населения из страны.

На фоне стремительного демографического роста в Египте глава государства Абдул-Фаттах ас-Сиси призвал египтян иметь не более двух детей, добавив, что стране нужен один триллион долларов, чтобы справиться с растущим населением.

«Условия жизни ухудшаются, и нам нужен триллион долларов, чтобы соответствовать приросту населения», – сказал ас-Сиси во время открытия медицинского комплекса в провинции Исмаилия на этой неделе.

В связи с этим, по его словам, каждой семье следует иметь не более двух детей.

Ас-Сиси не в первый раз предупреждает о перенаселении с момента своего избрания президентом в 2014 году. Египетский генерал, который пришел к власти в результате военного переворота 2013 года, ранее называл «перенаселение» одним из двух крупных кризисов, с которыми столкнулся Египет. Вторым, по его словам, стал «терроризм».

В 2019 году Каир запустил кампанию по планированию семьи под названием «Двух достаточно», в рамках которой тысячи добровольцев пообещали «помочь [сельскому населению] изменить представление о высокой рождаемости».

В стране проживает более 100 миллионов человек, что делает Египет самой густонаселенной страной в арабском мире и третьей по численности населения на африканском континенте. Согласно официальной статистике, около трети граждан страны живет за чертой бедности.

Коэффициент фертильности в Египте в настоящее время составляет около 3,3 ребенка на женщину.