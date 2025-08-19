Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что гарантии безопасности для Киева могут быть согласованы и оформлены в течение ближайших 7–10 дней. Об этом он заявил во вторник на брифинге после переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран.
«Гарантии безопасности, вероятно, будут «распакованы» нашими партнерами: будет появляться все больше деталей. Все это в течение недели — десяти дней будет так или иначе формализовано на бумаге», — отметил Зеленский.
Накануне Трамп заверил украинского лидера, что США готовы стать участником и координатором будущих гарантий.
«Важно, что Соединенные Штаты подают четкий сигнал — они будут среди стран, которые помогают координировать процесс и участвовать в предоставлении гарантий для Украины. Я считаю, что это большой шаг вперед», — подчеркнул Зеленский.
Несмотря на то что заключение мирного соглашения пока не выглядит близким, украинский президент назвал переговоры с Трампом «лучшими» за все время. Он также подтвердил готовность встретиться с Владимиром Путиным «в любом формате», уточнив, что вопрос территорий должен обсуждаться на двустороннем уровне.
«Вопрос территорий — это то, что останется между мной и Путиным», — сказал Зеленский.По его словам, часть будущих гарантий безопасности связана с американским военным пакетом, включающим самолеты и системы ПВО.
«Есть пакет с нашими предложениями на сумму $90 миллиардов», — сообщил украинский лидер.
Отметим, что в Вашингтон Зеленский прилетел вскоре после встречи Путина и Трампа на Аляске. Президента Украины поддержала «коалиция желающих» из представителей стран Запада, которая также посетила столицу США. Главной темой повестки стал мирный план по Украине.