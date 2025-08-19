Президент РФ Владимир Путин, по сообщениям СМИ, заявил американскому лидеру Дональду Трампу во время их встречи на Аляске, что одним из условий мира с Украиной он считает полный контроль над Донбассом. Этот регион на востоке Украины, где до войны проживало около 6,5 млн человек, состоит из двух областей — Донецкой и Луганской.

Россия контролирует 70-75% Донецкой области и 99% Луганщины, однако полный контроль над регионом Москва не может установить уже 3,5 года войны. И вряд ли сможет пробить украинскую оборону на этом участке фронта, сообщил американский Институт изучения войны (ISW). По оценке его экспертов, захват оставшейся части Донецкой области невозможен без того, чтобы Украина сама вышла оттуда.

Требования Москвы о сдаче Донбасса не новы. Они появились еще до начала войны в феврале 2022 года. С 2014-го Кремль пытается подчинить себе регион, начав с аннексии Крыма и оккупации части восточных территорий. Но за 11 лет Россия так и не смогла добиться военной победы. Сегодня Москва вновь возвращается к этой цели, используя посредничество президента США Дональда Трампа.

«Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в случае, если Украина выполнит требование [президента РФ Владимира] Путина и отведет войска», — отмечают аналитики ISW. По их словам, утверждения Кремля о том, что российская армия неизбежно возьмет всю область, не соответствуют реальности.

Эксперты приводят конкретные примеры. Наступление на Часов Яр началось еще в мае 2023 года, после падения Бахмута. С тех пор прошло 26 месяцев, но российские войска сумели продвинуться всего на 11 км.