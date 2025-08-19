Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области России приостановил переработку и прием сырой нефти после атаки украинских беспилотников 15 августа. Об этом 18 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По их данным, удар пришелся по установке атмосферной перегонки нефти № 6. Ремонтные работы, предположительно, продлятся до конца месяца.

Компания «Роснефть», которой принадлежит завод, запрос журналистов о комментарии оставила без ответа. Официальных подтверждений со стороны предприятия также не поступало.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ночь на 15 августа заявил о «массовой атаке» дронов на регион. По информации Telegram-каналов ВЧК-ОГПУ и Shot, в результате удара на территории НПЗ вспыхнул пожар.

Днем ранее, в ночь на 14 августа, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании на местном нефтеперерабатывающем заводе из-за падения обломков украинского БПЛА.