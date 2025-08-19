Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области России приостановил переработку и прием сырой нефти после атаки украинских беспилотников 15 августа. Об этом 18 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
По их данным, удар пришелся по установке атмосферной перегонки нефти № 6. Ремонтные работы, предположительно, продлятся до конца месяца.
Компания «Роснефть», которой принадлежит завод, запрос журналистов о комментарии оставила без ответа. Официальных подтверждений со стороны предприятия также не поступало.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ночь на 15 августа заявил о «массовой атаке» дронов на регион. По информации Telegram-каналов ВЧК-ОГПУ и Shot, в результате удара на территории НПЗ вспыхнул пожар.
Днем ранее, в ночь на 14 августа, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании на местном нефтеперерабатывающем заводе из-за падения обломков украинского БПЛА.
«В результате падения обломков произошло разлитие и воспламенение нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к тушению. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил он.
Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, предприятие также временно прекратило прием нефти. Волгоградский НПЗ является крупнейшим производителем нефтепродуктов в российском Южном федеральном округе с мощностью переработки 14,8 миллиона тонн.
На фоне ударов дронов по российским НПЗ и нефтебазам в августе и сентябре в стране прогнозируются перебои с поставками бензина, писало 1 августа Reuters. Несмотря на действующий запрет на экспорт топлива, цены на бензин в России продолжают расти.
В конце июля правительство РФ расширило ограничения, введя полный запрет на экспорт бензина до конца августа. Первоначально он касался лишь трейдеров, небольших НПЗ и нефтебаз, но теперь распространяется на всю отрасль.