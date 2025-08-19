В ночь на 18 августа небо над Одессой снова озарилось вспышками взрывов. Российские беспилотники «Шахед» прорвались к стратегическим объектам портового города, оставив за собой след разрушений. Среди целей — нефтебаза азербайджанской государственной компании SOCAR. Семнадцать резервуаров общим объемом более 16 тыс. кубометров превратились в дымящиеся руины.

Это уже второй удар по азербайджанским активам за месяц. Первый произошел 8 августа — тогда российские дроны атаковали ту же нефтебазу, частично разрушив ее. Совпадение? Едва ли. За этими ударами просматривается четкий месседж Москвы о раздражении растущим энергетическим партнерством между Баку и Киевом.

Энергетический мост через войну

История началась в конце июля, когда украинская «Нафтогаз» и азербайджанская SOCAR подписали первое соглашение о поставках газа. Казалось бы, скромная тестовая поставка по Трансбалканскому коридору — капля в море энергетических потребностей Украины. Однако символическое значение этого шага трудно переоценить.

Впервые за годы войны Украина нашла нового поставщика энергоресурсов, способного частично заместить российский газ. Азербайджанский газ шел по маршруту Болгария — Румыния — украинская граница, минуя российскую территорию. Это был не просто коммерческий контракт, а демонстрация того, что Киев способен выстраивать энергетическую независимость даже в условиях войны.

Реакция Москвы не заставила себя ждать. Буквально через несколько дней после начала поставок азербайджанского газа российские удары обрушились на газораспределительную станцию в Одесской области. Затем настал черед нефтебазы SOCAR.

Анатомия предупреждения

Тайминг российских атак выдает их истинную цель. Это не случайные удары по энергетической инфраструктуре — это адресное послание Баку. Москва дает понять: любые попытки углубить энергетическое сотрудничество с Украиной будут наказаны.

За три с половиной года войны объекты SOCAR в Украине ни разу не подвергались обстрелам. И вдруг два удара за три недели — сразу после запуска газовых поставок. Совпадение исключено.

Россия применяет тактику эскалации давления. Первый удар — предупредительный выстрел. Второй, более масштабный, — серьезная угроза. Логика проста: если Азербайджан не свернет энергетическое сотрудничество с Украиной, атаки продолжатся.

Геополитическая шахматная партия

Удары по SOCAR — лишь часть более широкой стратегии Москвы по удержанию Азербайджана в орбите российского влияния. Кремль пытается заставить Баку остаться в рамках трехстороннего формата, установленного соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года в Карабахе.

Параллельно Москва пытается вернуть в силу соглашение о союзничестве с Азербайджаном от февраля 2022 года. Отношения между странами резко охладились после трагедии с самолетом «Азербайджанских авиалиний», разбившимся под Актау в декабре прошлого года. Усугубляют ситуацию взаимные задержания граждан и журналистов, споры вокруг географических названий и множество других противоречий. Все это — элементы стратегии принуждения Азербайджана к уступкам.

Однако российская стратегия дает обратный эффект. Вместо запугивания атаки лишь укрепляют азербайджано-украинское партнерство. После первого удара по объектам SOCAR президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Зеленским объявил о выделении дополнительных 2 млн долларов помощи Украине.

Более того, в Баку всерьез рассматривают возможность снятия эмбарго на поставки оружия Украине. В арсеналах Азербайджана достаточно советской военной техники, которая могла бы пригодиться украинским вооруженным силам. Установки «Град», бронетехника, даже истребители МиГ-29 — все это может получить вторую жизнь на украинских фронтах.