Комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций подготовил доклад, содержащий обвинения в адрес Эрика Принса, основателя частной американской военной компании Blackwater (с 2009 года – Academi), сообщает The Wall Street Journal. Его обвиняют в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии. Представитель скандального бизнесмена все обвинения опроверг.

Информацию изданию предоставил дипломат, пожелавший остаться неизвестным. По словам источника, подконтрольные Принсу компании отправили три самолета с вертолетами, военным оборудованием и наемниками для Ливийской национальной армии (ЛНА) путчиста Халифы Хафтара в первые месяцы ее наступления в 2019 году на Триполи. По данным западных СМИ, ЛНА поддерживает ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет, а также частично Россия и Франция.

Однако два из этих самолетов прибыли в Иорданию, так и не долетев до Ливии. Тем не менее, в докладе эта операция названа частью более обширного плана по переброске военной помощи Хафтару.

Позднее подчиненные Принса закупили в ЮАР шесть вертолетов по цене более $13 миллионов, которая превышает их рыночную стоимость. Предполагается, что как минимум один из них попал в Ливию. Вертолеты были куплены на средства компаний, базирующихся в Дубае, что указывает на близкие связи Принса с ОАЭ и с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммадом бин Зайдом лично.

The Wall Street Journal подчеркивает, что Принс также был близок к администрации предыдущего президента США Дональда Трампа. Сестра Принса, миллиардер Элизабет «Бетси» Девос, занимала пост министра образования США.

Из-за нарушения оружейного эмбарго в отношении Ливии основатель Blackwater может попасть под международные санкции, предусматривающие заморозку активов и запрет на поездки. Тем не менее, WSJ отмечает, что постоянные члены Совета безопасности ООН, такие как США, Россия и Китай, могут наложить вето на меры против Принса, поскольку он «вел дела со всеми тремя странами».

В сентябре прошлого года комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, включая ЧВК «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин. По данным экспертов, в мае 800-1200 ее наемников прибыли в Ливию для помощи Хафтару.

Кроме ЧВК «Вагнер», ООН обвинила в нарушении оружейного эмбарго еще 10 компаний, которые оказывали материально-техническую поддержку ЛНА: речь идет об авиакомпаниях, зарегистрированных в Казахстане, Сирии, Украине, Таджикистане, а также о двух компаниях из ОАЭ.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН правительство, а восток попал под контроль мятежного военачальника Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи.