ПОЛИТИКА
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Трамп едет в Рим
Президент США полетит на похороны папы Франциска, хотя их отношения до последнего оставались натянутыми
Трамп едет в Рим
Трамп готовится к визиту в Рим / Reuters
22 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп 21 апреля подтвердил, что приедет на похороны папы римского Франциска. Это будет его первый визит в Европу с момента вступления в должность президента.

Но визит в Рим — это не только дань уважения Ватикану, но и важный дипломатический сигнал поддержки премьеру Джорджии Мелони и всем европейским правым.

«Мы с Меланией поедем на похороны папы Франциска в Рим», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Смерть понтифика он назвал «потерей для всех, кто его любил». Хотя в прошлом их отношения были непростыми, а временами и откровенно враждебными.

В 2016-м папа римский резко осудил планы Трампа построить стену на границе с Мексикой. Тогда он заявил: «Человек, думающий только о стенах, а не мостах — не христианин». Трамп не остался в долгу, назвав слова папы «позорными» и даже предположив, что при нападении на Ватикан Франциск бы «молился о том, чтобы президентом был Трамп».

Позже они встречались в Ватикане, но сближения не произошло. Франциск снова критиковал Трампа — уже за массовые депортации мигрантов. В письме к католическим епископам США он писал, что такие меры «ущемляют достоинство семей» и противоречат христианским ценностям.

Похороны могут совпасть с еще одним событием: визитом Трампа в Рим по приглашению Джорджии Мелони. Итальянский премьер рассчитывает использовать встречу для перезапуска отношений между ЕС и США на фоне торговых споров и тарифов на сталь и автомобили.

«Наша цель — сделать Запад снова великим», — сказала Мелони после переговоров в Белом доме на прошлой неделе. Трамп в ответ хвалил ее: «Она захватила Европу штурмом».

Оба политика выразили надежду на торговую сделку. Однако в Европе визит Мелони в Вашингтон вызвал тревогу. Оппозиция в Италии предупреждает: дружба с Трампом может подорвать единую позицию ЕС и ударить по экономике.

Для Трампа визит в Рим — шанс переписать отношения с Европой. Но вряд ли Европа простит прошлые обиды — и высказывания в адрес папы Франциска, и угрозы тарифной войны.


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