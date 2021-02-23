«Новая газета» опубликовала очередные видеозаписи с пытками в ярославской колонии №1.

На первом видео, снятом еще 25 августа 2016 года, сотрудники ИК-1 избивают дубинками мужчину (его настоящее имя не раскрывается) за две недели до его освобождения. Бывший заключенный затем рассказал, что его пытали после обыска, во время которого он возмутился тем, что сотрудники колонии бросили на пол его Коран. После освобождения мужчина провел две недели в больнице.

Фигурант другой записи, сделанной в колонии 12 апреля 2017-го, – гражданин Грузии Важа Бочоришвили. От него во время досмотра потребовали сесть и раздвинуть ягодицы. Рядом присутствовала женщина-врач с анальным расширителем, применять который при личном досмотре не нужно, пишет «Медуза». Бочоришвили отказался, после чего сотрудники ФСИН избили его дубинками до потери сознания.

Журналисты отмечают, что после избиения заключенного, по словам его родственников, поместили в одиночную камеру штрафного изолятора, а затем в тяжелом состоянии перевели в больницу в Рыбинске. Там врачи диагностировали у него тяжелое поражение печени и травмы. Мужчина умер в больнице 9 мая 2017-го. Родственникам выдали тело спустя несколько дней после смерти вроде как без внутренних органов.

Управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как «Новая газета» распространила видеозаписи. Как сообщает ТАСС, дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий.

Проверку в ярославской ИК-1 начали областная прокуратура и управление ФСИН по Ярославской области. Известно об отстранении части сотрудников от работы «до объективного выяснения обстоятельств». Некоторых из тех, кто фигурируют на записи, уже уволены, другие – привлечены к уголовной ответственности.

Как пишет издание, эти видеозаписи – уже восьмое и девятое по счету видео с пытками в ярославской ИК-1. По мотивам этих записей возбуждено уже пять уголовных дел, но не все они дошли до суда.

Первую видеозапись из ярославской колонии «Новая газета» и правозащитный фонд «Общественный вердикт» опубликовали летом 2018 года, тогда сотрудники ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова. По данным правозащитников, он получил 865 ударов по ногам, пяткам и спине. При этом физические издевательства записывались на служебный видеорегистратор для отчета о «воспитательных мероприятиях». После публикации записи Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, обвиняемыми по которому проходили 13 сотрудников колонии.

В ноябре 2020 года суд в Ярославле оправдал по этому делу врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Другие 11 сотрудников ИК-1 получили от трех до четырех с половиной месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, шестерых из них освободили в зале суда.