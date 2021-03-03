Нидерланды стали первой страной в Европе, признавшей политику КНР в Синьцзяне по отношению к уйгурам геноцидом. Голландский парламент уже опубликовал резолюцию на официальном сайте.

В документе утверждается, что «в Китае имеет место геноцид против уйгурского меньшинства», при этом в заявлении ничего не сказано об ответственности за это китайских властей. Против резолюции проголосовала консервативная партия голландского премьер-министра Марка Рютте.

Как отметил глава МИД Стеф Блок, правительство не хочет использовать термин «геноцид» в ситуации, когда обвинения не подтверждены ни одним международным судом. «Ситуация с уйгурами является поводом для большого беспокойства», – сказал министр, добавив, что Нидерланды будут сотрудничать с другими государствами по этому вопросу.

Посольство Китая в Гааге, со своей стороны, заявило, что любое утверждение, что в Синьцзяне осуществляется геноцид, является ложью, а голландский парламент «целенаправленно очерняет Китай и серьезным образом вмешивается во внутренние дела страны».

На сайте дипмиссии КНР говорится, что в последние годы популяция уйгуров в Синьцзяне увеличивается, растут уровень и продолжительность их жизни. «Как можно называть это геноцидом? Вопросы, связанные с Синьцзянем, никогда не касались прав человека, национальности или религии, речь идет о борьбе с брутальным терроризмом», – указано в заявлении посольства.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека. Первой страной, назвавшей действия Китая против уйгуров геноцидом, стали США.

Еще в начале лета 2020 года бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В феврале 2021 года Палата общин, нижняя палата парламента Канады, проголосовала за то, чтобы квалифицировать нарушение Китаем прав человека в отношении уйгуров как геноцид.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.