Социализация нашего общества идет семимильными шагами. Интернет, социальные сети – все это сейчас есть у каждого. Ответ на любой вопрос можно найти во всемирной паутине. Участилось число самостоятельных постановок диагноза, самолечений. Введи один симптом в интернете – получишь список из самых неожиданных заболеваний, начиная от ОРВИ и заканчивая онкологией. Слишком много противоречивой информации, и во всем этом бурлящем потоке пациент путается, теряется, не знает, кому верить. Сейчас, как никогда, актуальна проблема комплаенса – доверия, сотрудничества между врачом и пациентом.

Приверженность лечению, или комплаенс, – важнейший критерий эффективности лечения. Недостаточное доверие врачам и, как следствие, низкий комплаенс, неизбежно ведут к ухудшению качества медпомощи.

Партнерство между врачом и пациентом необходимо для соблюдения назначений. Если больной не доверяет врачу, то он не будет следовать рекомендациям и откажется от его помощи. В прошлые века во взаимодействии врача и пациента преобладал патерналистский метод (т.е. авторитет врача был непререкаемым и мнение пациента не спрашивалось). Теперь же наблюдается переход к партнерской модели взаимодействия, где врач общается на равных с пациентом, учитывает его пожелания и интересы. Это больше способствует установлению доверия и повышению комплаенса. Всемирная организация здравоохранения активно занимается поиском путей повышения комплаенса к терапии. Действия направлены на обучение пациентов и медицинских работников, а также на укрепление их взаимодействия. Эти мероприятия разделены на четыре категории:

– информационные и образовательные программы для пациентов;

– продвижение методов, помогающих больным своевременно принимать медикаменты (устройства, напоминающие о приеме таблеток, индивидуальные упаковки на неделю);

– мониторинг – ведение дневников для контроля основных показателей здоровья и пр.;

– адаптация сложных схем лечения, например, использование ретардных форм.

По мнению экспертов, внедрение этих мер может повлиять на улучшение здоровья людей даже в большей степени, чем повышение эффективности лекарств.

Доверяют ли врачам в Турции?

Крупнейшая исследовательская компания Ipsos проводит опросы в 23 странах мира. В 2019 году она выявила профессии, которым доверяют больше всего в обществе.

Ученые, врачи и учителя вошли в тройку лидеров в списке профессий, пользующихся наибольшим уважением как во всем мире, так и в Турции. Уровень доверия турецким врачам составил 61%.В сентябре 2020 в ResearchGate были опубликованы результаты исследования турецких ученых, целью которого было определение уровня доверия пациентов к здравоохранению.

В исследовании участвовали 493 человека в возрасте от 18 до 65 лет. Все они были стационарными пациентами терапевтического и хирургического профиля. Проведенная работа показала, что граждане имеют достаточно высокий уровень доверия к системе здравоохранения: 63,5% участников оказались удовлетворены медицинскими услугами.

Эти данные подтвердили предыдущие исследования, проведенные в Турции с госпитализированными пациентами. Отмечено, что граждане старше шестидесяти лет, люди с низким уровнем образования, безработные, малообеспеченные и сельские жители больше доверяют системе здравоохранения. Потребность этих социальных групп в медицинской информации выше, они чаще испытывают экономические трудности и больше нуждаются в медицинских услугах, что объясняет их доверие к системе.

За последние пятнадцать лет система оказания медицинских услуг в Турции претерпела значительные изменения. Несмотря на неопределенность после реформирования, уровень доверия все еще остается высоким. В результате преобразований были частично решены трудности людей при обращении в медучреждения. Например, внедрена центральная система записи в больницу, что позволило сократить очереди и повысить доступность медицинской помощи.

Доступ к медицинским услугам определяется статусом страхования, на который влияют уровень дохода и занятость. Последние события в турецкой системе здравоохранения по-прежнему предлагают универсальное медицинское страхование для всех граждан, особенно для безработных и имеющих более низкий доход. Вероятно, это также способствовало укреплению доверия к системе здравоохранения.

Граждане, проживающие в сельской местности, имеют более высокий уровень комплаентности к системе здравоохранения, чем городские жители. У сельского населения Турции не так много возможностей для получения медицинской помощи; у отдельных лиц есть семейный врач, и они обычно устанавливают личные связи с врачами и медсестрами. Таким образом, в сельской местности межличностное доверие между пациентами и медработниками становится важнейшим фактором.

Вы можете сами убедиться в этом, зайдя в турецкую больницу или поликлинику. Так было и с нами. Когда мы впервые привели ребенка на осмотр к семейному врачу, у нас с супругой (а мы оба врачи) было множество вопросов касательно того, как проходит периодический осмотр младенцев в Турции, чем он отличается от РФ, какие анализы назначаются и в какие сроки и т.д. В один из таких моментов, когда я задавал врачу очередной вопрос, в кабинет зашла медсестра и, услышав мой вопрос, возмутилась: «Ты что, споришь с ВРАЧОМ?!» Мол, ты кто такой, чтобы спорить с врачом. Конечно, врач ее успокоила, объяснила ситуацию, что это был не спор, а просто обмен мнениями и опытом. Но для нас с супругой эта реакция медсестры была очень удивительной. Как же турки сильно уважают врачей и как же высок их авторитет, что даже в простой районной поликлинике простой семейный врач настолько любим и защищаем обществом?

Доверие к врачам в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) регулярно проводит исследования, целью которых является изучение отношения россиян к системе здравоохранения. Анализ результатов опросов, проведенных с 2010 по 2017 годы, показал существенное снижение доверия к врачам. Например, в 2015 году о доверии медработникам сообщили более половины опрошенных (55%), а в 2017 году – лишь 36% граждан. В 2019 году 41% респондентов заявили, что проверяли поставленный врачом диагноз.

Исследование было проведено в декабре 2019 года с помощью телефонного опроса. Всего были опрошены 1600 совершеннолетних граждан из разных регионов страны. Проблемы здравоохранения, волнующие россиян:

– необходимость перепроверять диагноз или назначения врача. Об этом заявили 48% опрошенных жителей городов-миллионников и 39% жителей крупных городов;

– слишком долгое ожидание записи, очереди, отсутствие узких специалистов. По шкале от 1 до 5 вероятность этих проблем россияне оценили на 3,4 балла;

– четверть россиян (25%) уверены, что главной проблемой является низкая доступность медпомощи;

– 39% респондентов беспокоит дефицит врачей.

Интересно, что уровень доверия к врачам гораздо выше у россиян старше 60 лет – 73%.

В 2019 году также проводилось исследование фонда «Общественное мнение» в форме репрезентативного опроса. Анкетирование 1500 респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов показало:

– 34% граждан не доверяют врачам;

– 57% заявили о доверии специалистам;

– 54% респондентов сообщили, что больше доверяют государственной медицине, чем частной;

– 41% россиян считают врачей недостаточно квалифицированными.

Причины снижения доверия системе здравоохранения в России

Одной из главных причин чиновники называют сложное состояние первичного звена.

Представитель Гильдии защиты медицинских работников Асад Юсуфов считает, что недостаточное доверие врачам вызвано тем, что первичное звено не развивается в должной мере. Количество персонала в поликлиниках и больницах продолжает снижаться, в связи с чем пациенты не могут вовремя получить медицинскую услугу. Также в России пока не развита телемедицина, которая могла бы решить часть проблем с оказанием медицинской помощи в отдаленных районах страны.

2020: пандемия заставила людей поверить врачам?

В ноябре 2020 года один из руководителей ВЦИОМ Кирилл Родин выступил на международном форуме в Москве. По его словам, недавнее исследование, проведенное ВЦИОМ, показало рост доверия граждан системе здравоохранения.

57% респондентов сообщили, что их доверие к врачам не изменилось, 15% стали больше доверять, 26% теперь доверяют меньше. Однако, по мнению Родина, важен другой момент – те пациенты, которые непосредственно обращались к врачам за последнее время, демонстрируют рост уровня комплаентности. Это наблюдение стало сигналом о том, что в России начало формироваться доверие к системе медицинской помощи. Вероятно, это связано с тем, что российское здравоохранение достойно держит удар в период пандемии.

Рейтинг российских врачей

Компания «Ромир» опубликовала список лучших врачей на основе данных исследования, проведенного весной 2020 года. В опросе приняли участие 2400 респондентов из всех регионов страны. Россиян спрашивали: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?».

Результаты опроса:

1 место – Александр Мясников. Доктор известен как ведущий популярной программы о здоровье. Также весной 2020 года он стал спикером Информационного центра по мониторингу распространения коронавируса в Москве;

2 место – руководитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль;

3 место – телеведущая и врач Елена Малышева;

4 место – украинский педиатр Евгений Комаровский;

5 место – кардиохирург, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.

Врачи в Турции и России – кому доверяют больше?

Интересные социологические исследования проводит компания GfK Verein уже на протяжении нескольких лет. Проект Trust in Professions изучает уровень доверия к профессиям в разных странах мира. Так, в 2018 году было опрошено более 23 тысяч респондентов из 21 государства.

Согласно результатам этого исследования, во всех странах в рейтинге доверия лидируют пожарные. Далее идут врачи, медсестры и учителя.

Турецким врачам доверяют 88% респондентов, медсестрам – 87%, что на 7% выше, чем в 2016 году. Таким образом, медики снова находятся в верхней части списка доверия в Турции.

Уровень доверия врачам в России составил всего 66%, медсестрам при этом доверяют 77% опрошенных. Показатели ухудшились на 8% по сравнению с 2016 годом. С такими результатами российские врачи оказались только в середине рейтинга надежных профессий.

Вероятно, пандемия коронавируса внесет свои коррективы во взаимоотношения врачей и пациентов. Кстати, 2021 год был объявлен годом мира и доверия. Доверяйте друг другу и будьте здоровы!