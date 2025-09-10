Вице-президент США Джей Ди Вэнс 10 сентября заявил, что президент Дональд Трамп «‎‎не видит смысла» экономически изолировать Россию вне контекста войны в Украине. В интервью One America News Network Вэнс подчеркнул: глава Белого дома «очень откровенно» сказал и европейцам, и россиянам, что готов к сотрудничеству с Москвой после завершения конфликта.

«Президент не видит причин для экономической изоляции России, если прекратятся боевые действия. Он хочет, чтобы убийства прекратились. После мирного урегулирования он открыт для целого ряда экономических соглашений, выгодных США», — отметил Вэнс.

По словам вице-президента, после завершения конфликта Вашингтон может построить «очень продуктивные отношения» как с Киевом, так и с Москвой. Он напомнил, что Россия — страна с огромными ресурсами, и «нравится она кому-то или нет», это нельзя игнорировать.

Это первый раз, когда администрация Трампа допустила возможность экономического сотрудничества с Москвой после окончания войны в Украине. Всего несколько дней назад, 8 сентября, на фоне крупнейшего с начала войны удара России по Киеву, Трамп заявил журналистам о готовности к «полной экономической атаке» против Москвы в координации с Европой, если Путин «не сядет за стол переговоров».