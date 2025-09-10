Вице-президент США Джей Ди Вэнс 10 сентября заявил, что президент Дональд Трамп «не видит смысла» экономически изолировать Россию вне контекста войны в Украине. В интервью One America News Network Вэнс подчеркнул: глава Белого дома «очень откровенно» сказал и европейцам, и россиянам, что готов к сотрудничеству с Москвой после завершения конфликта.
«Президент не видит причин для экономической изоляции России, если прекратятся боевые действия. Он хочет, чтобы убийства прекратились. После мирного урегулирования он открыт для целого ряда экономических соглашений, выгодных США», — отметил Вэнс.
По словам вице-президента, после завершения конфликта Вашингтон может построить «очень продуктивные отношения» как с Киевом, так и с Москвой. Он напомнил, что Россия — страна с огромными ресурсами, и «нравится она кому-то или нет», это нельзя игнорировать.
Это первый раз, когда администрация Трампа допустила возможность экономического сотрудничества с Москвой после окончания войны в Украине. Всего несколько дней назад, 8 сентября, на фоне крупнейшего с начала войны удара России по Киеву, Трамп заявил журналистам о готовности к «полной экономической атаке» против Москвы в координации с Европой, если Путин «не сядет за стол переговоров».
Американский лидер уже несколько месяцев угрожает санкциями против РФ из-за отсутствия прогресса в мирном процессе. Он уже ввел вторичные тарифы против Индии за покупки российской нефти и говорит о готовности перейти ко «второй фазе» давления на Москву. Конкретику будущих мер президент не раскрывает.
Индия назвала пошлины несправедливыми и продолжает закупать российское топливо. Как писала Financial Times (FT), США не понравилась дерзость Нью-Дели — теперь Штаты хотят, чтобы ЕС присоединился к давлению через тарифы против Индии и Китая. Глава американского Минфина Скотт Бессент ранее заявлял, что при поддержке Европы Вашингтон готов на «жесткие меры» против азиатских экономик.
В Кремле на это отвечают весьма флегматично, утверждая, что санкции якобы не работают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что против Москвы уже применили «беспрецедентное количество» ограничений, но они не заставили Россию отказаться от своих целей в Украине.