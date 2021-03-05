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Совет Федерации одобрил закон о запрете сотовой связи в тюрьмах и колониях
Нововведение поможет бороться с поставкой заключенным наркотиков и других запрещенных предметов, а также пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды, отмечают авторы законопроекта
Совет Федерации одобрил закон о запрете сотовой связи в тюрьмах и колониях
Совет Федерации одобрил закон о запрете сотовой связи в тюрьмах и колониях / Others
5 марта 2021 г.

Совет Федерации одобрил закон об обязанности сотовых операторов отключать связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает ТАСС.

Согласно документу, операторы должны будут прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Прекращение услуг связи будет происходить при получении письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

В пояснительной записке отмечается, мобильные телефоны в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой в третьем чтении. Инициативу внесли руководители трех думских комитетов Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Павел Крашенинников. По мнению авторов документа, оперативная блокировка сим-карт поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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