Совет Федерации одобрил закон об обязанности сотовых операторов отключать связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает ТАСС.

Согласно документу, операторы должны будут прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Прекращение услуг связи будет происходить при получении письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

В пояснительной записке отмечается, мобильные телефоны в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой в третьем чтении. Инициативу внесли руководители трех думских комитетов Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Павел Крашенинников. По мнению авторов документа, оперативная блокировка сим-карт поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.