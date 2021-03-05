Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) – вид ракетного вооружения, предназначенный для поражения целей противника на оперативную глубину относительно линии фронта. В составе комплекса: носитель на самоходной или буксируемой платформе, оперативно-тактическая ракета на направляющей, возимый запас ракет на транспортно-заряжающих машинах, прицепах или трейлерах, системы наведения, аппаратура связи и прочее.
Разработкой турецкой ОТРК Bora занималась турецкая компания Roketsan с 2009 по 2017 годы. Комплекс был принят на вооружение в 2018-м, в том же году началось серийное производство. Впервые Турция использовало эту ракету 28 мая 2019-го во время антитеррористической операции Pençe («Лапа») против РПК на севере Ирака.
Тактико-технические характеристики ОТРК Borа:
Длина ракеты – 7 м
Диаметр (калибр) – 610 мм
Масса – 2500 кг
Масса унитарной боевой части – 470 кг
Радиус поражения – от 80 км и до 360 км
Система управления: ИНС комплексированная с GPS
Точность (КВО): 30 м
Высота траектории: 40 км
Сейчас ВПК Турции разрабатывает новую модификацию ракеты Bora 2 с увеличенной дальностью – с 500 до 1000 км.
ОТРК Lora была разработана израильской военной компанией Israel Aircraft Industries (IAI). Первые испытания комплекса с последующей постановкой на вооружение были проведены в 2004 году. О модернизации и развитии израильского ОТРК сообщений нет. Комплекс был приобретен Азербайджаном в 2018 году и задействован во время Второй Карабахской войны.
Тактико-технические характеристикиLora:
Длина ракеты – 5 м
Диаметр (калибр) – 610 мм
Масса – 1700 кг
Масса унитарной боевой части – 400 кг
Дальность комплекса – от 90 до 400 км
Система управления гибридная GPS-ИНС Точность (КВО): 10 м
Высота траектории: 45 км
В 2007 году Турция рассматривала вариант приобретения израильских ОТРК Lora для своих ВС, но в итоге было решено сконцентрироваться на создании отечественного комплекса.
Для изменения баланса сил военно-политическое руководство Греции запланировало покупку Lora.
Сегодня турецкий оборонпром занят разработкой многоступенчатых баллистических ракет с дальностью от 800 км до 2500 км (T-800 и T-2500 соответственно). Данные разработки ведутся в условиях повышенной секретности.