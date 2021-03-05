Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) – вид ракетного вооружения, предназначенный для поражения целей противника на оперативную глубину относительно линии фронта. В составе комплекса: носитель на самоходной или буксируемой платформе, оперативно-тактическая ракета на направляющей, возимый запас ракет на транспортно-заряжающих машинах, прицепах или трейлерах, системы наведения, аппаратура связи и прочее.

Разработкой турецкой ОТРК Bora занималась турецкая компания Roketsan с 2009 по 2017 годы. Комплекс был принят на вооружение в 2018-м, в том же году началось серийное производство. Впервые Турция использовало эту ракету 28 мая 2019-го во время антитеррористической операции Pençe («Лапа») против РПК на севере Ирака.

Тактико-технические характеристики ОТРК Borа:

Длина ракеты – 7 м

Диаметр (калибр) – 610 мм

Масса – 2500 кг

Масса унитарной боевой части – 470 кг

Радиус поражения – от 80 км и до 360 км

Система управления: ИНС комплексированная с GPS

Точность (КВО): 30 м

Высота траектории: 40 км

Сейчас ВПК Турции разрабатывает новую модификацию ракеты Bora 2 с увеличенной дальностью – с 500 до 1000 км.

ОТРК Lora была разработана израильской военной компанией Israel Aircraft Industries (IAI). Первые испытания комплекса с последующей постановкой на вооружение были проведены в 2004 году. О модернизации и развитии израильского ОТРК сообщений нет. Комплекс был приобретен Азербайджаном в 2018 году и задействован во время Второй Карабахской войны.

Тактико-технические характеристикиLora:

Длина ракеты – 5 м

Диаметр (калибр) – 610 мм

Масса – 1700 кг

Масса унитарной боевой части – 400 кг

Дальность комплекса – от 90 до 400 км

Система управления гибридная GPS-ИНС Точность (КВО): 10 м

Высота траектории: 45 км

В 2007 году Турция рассматривала вариант приобретения израильских ОТРК Lora для своих ВС, но в итоге было решено сконцентрироваться на создании отечественного комплекса.

Для изменения баланса сил военно-политическое руководство Греции запланировало покупку Lora.

Сегодня турецкий оборонпром занят разработкой многоступенчатых баллистических ракет с дальностью от 800 км до 2500 км (T-800 и T-2500 соответственно). Данные разработки ведутся в условиях повышенной секретности.