Франция готовится к голосованию о доверии правительству, назначенному на 8 сентября. Премьер-министр Франсуа Байру предупредил, что новые парламентские выборы не принесут стране стабильности, а лишь углубят кризис. Об этом сообщили Bloomberg и другие западные СМИ.

Байру заявил, что намерен в ближайшие дни провести переговоры с депутатами.

«Я убежден, что за оставшиеся 12 дней политические партии, которые заявили о намерении свергнуть правительство, поймут, что они поспешили с выводами и зашли слишком далеко», — сказал премьер в интервью TF1.

Аналитики отмечают, что неожиданное решение Байру вынести вопрос доверия на голосование поставило Францию на грань политического паралича и грозит финансовыми потрясениями.

Ситуация напоминает события декабря, когда предшественник Байру Мишель Барнье лишился поста после аналогичного вотума. Тогда Национальная ассамблея оказалась расколота на три непримиримых блока после досрочных выборов, объявленных президентом Эммануэлем Макроном.