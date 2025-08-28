ПОЛИТИКА
Францию сотрясает политический кризис
Премьер-министр Франции Франсуа Байру предупредил, что голосование о доверии его правительству может привести страну к политическому параличу
Премьер-министр Франции Франсуа Байру / AP
28 августа 2025 г.

Франция готовится к голосованию о доверии правительству, назначенному на 8 сентября. Премьер-министр Франсуа Байру предупредил, что новые парламентские выборы не принесут стране стабильности, а лишь углубят кризис. Об этом сообщили Bloomberg и другие западные СМИ.

Байру заявил, что намерен в ближайшие дни провести переговоры с депутатами.

«Я убежден, что за оставшиеся 12 дней политические партии, которые заявили о намерении свергнуть правительство, поймут, что они поспешили с выводами и зашли слишком далеко», — сказал премьер в интервью TF1.

Аналитики отмечают, что неожиданное решение Байру вынести вопрос доверия на голосование поставило Францию на грань политического паралича и грозит финансовыми потрясениями.

Ситуация напоминает события декабря, когда предшественник Байру Мишель Барнье лишился поста после аналогичного вотума. Тогда Национальная ассамблея оказалась расколота на три непримиримых блока после досрочных выборов, объявленных президентом Эммануэлем Макроном.

Байру подчеркнул, что требования крайне левых и крайне правых сил в парламенте противоположны, и в условиях раскола новые выборы лишь усилят нестабильность.

«Даст ли нам новый роспуск стабильность, придаст ли стране и ее правительству решимость двигаться вперед? Я так не думаю», — отметил он.

Если премьер будет вынужден уйти в отставку, президент Макрон сможет назначить нового главу правительства или распустить парламент и назначить новые выборы.

По данным Bloomberg, инвесторы уже реагируют на политические риски, распродавая активы после объявления Байру о голосовании. Опросы показывают, что большинство граждан Франции выступают против премьера и ожидают его поражения в парламенте.

