Доклад Национальной академии разведки Турции подчеркивает, что цифровая и «зеленая» трансформация энергетики меняет мировой порядок, но влечет за собой новые угрозы. Массовое внедрение возобновляемых источников энергии и умных технологий повышает эффективность, но одновременно повышает риск блэкаутов, хакерских атак и системных сбоев.

В документе «Энергетическая безопасность и цифровая зеленая трансформация» говорится: традиционные энергосистемы работают на пределе, а надежность сетей уже не гарантирована.

«По мере роста доли возобновляемых источников и цифровизации обеспечение стабильности становится одной из главных задач нашего времени», — отмечается в докладе.

Блэкаут в Европе

28 апреля 2025 года масштабное отключение электричества в Испании парализовало жизнь миллионов людей и затронуло Португалию и Францию. Свет погас почти на десять часов. Метро и аэропорты остановились, системы платежей не работали, больницы обслуживали только экстренные случаи, власти ввели режим ЧС.

Причиной стала рекордная доля возобновляемой энергии — 78% при рекомендуемом пределе в 70%. Недостаток резервных мощностей сделал систему уязвимой и вызвал цепную реакцию.

«Этот блэкаут — предупреждение. Без новых стратегий защиты риски будут только расти», — говорится в докладе.

Умные сети и новые угрозы