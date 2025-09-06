ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Цифровая трансформация делает энергетику эффективнее, но несет новые риски
Можно ли построить «умные» безуглеродные энергетические сети так, чтобы эффективность не обернулась угрозой для безопасности и стабильности?
Цифровая трансформация делает энергетику эффективнее, но несет новые риски
Цифровая трансформация делает энергетику эффективнее, но несет новые риски / AA
6 сентября 2025 г.

Доклад Национальной академии разведки Турции подчеркивает, что цифровая и «зеленая» трансформация энергетики меняет мировой порядок, но влечет за собой новые угрозы. Массовое внедрение возобновляемых источников энергии и умных технологий повышает эффективность, но одновременно повышает риск блэкаутов, хакерских атак и системных сбоев. 

В документе «Энергетическая безопасность и цифровая зеленая трансформация» говорится: традиционные энергосистемы работают на пределе, а надежность сетей уже не гарантирована.  

«По мере роста доли возобновляемых источников и цифровизации обеспечение стабильности становится одной из главных задач нашего времени», — отмечается в докладе. 

Блэкаут в Европе 

28 апреля 2025 года масштабное отключение электричества в Испании парализовало жизнь миллионов людей и затронуло Португалию и Францию. Свет погас почти на десять часов. Метро и аэропорты остановились, системы платежей не работали, больницы обслуживали только экстренные случаи, власти ввели режим ЧС. 

Причиной стала рекордная доля возобновляемой энергии — 78% при рекомендуемом пределе в 70%. Недостаток резервных мощностей сделал систему уязвимой и вызвал цепную реакцию.  

«Этот блэкаут — предупреждение. Без новых стратегий защиты риски будут только расти», — говорится в докладе.  

Умные сети и новые угрозы 

Читайте также

Умные сети, использующие искусственный интеллект, так называемый «интернет вещей» и анализ данных, обещают эффективное управление энергией. Но цифровизация открывает двери для кибератак. Сбои в программном обеспечении, внедрение ложных данных или вирусы могут вывести из строя целые регионы. 

Авторы доклада призывают внедрять защитные механизмы: ИИ для обнаружения аномалий, шифрование данных и многофакторную аутентификацию для критических операций. 

Кризис устойчивости 

Климатические изменения усугубляют ситуацию. Ураганы, наводнения и засухи все чаще выводят из строя энергосети. Солнечные и ветровые станции остаются зависимыми от погоды. Чтобы стабилизировать систему, некоторые страны возвращают в строй ядерные станции как резерв. 

Доклад подчеркивает: энергетическая независимость больше не ограничивается топливом. Сегодня это также вопрос контроля над технологиями — от систем хранения энергии до электроники для сетей.  

«Без собственных разработок страны рискуют заменить одну зависимость другой», — отмечают аналитики. 

Стратегия защиты 

Эксперты призывают модернизировать энергетику: обновлять станции, подстанции и автоматизацию, обучать операторов киберзащите и действиям в кризисе. Необходим обмен информацией о киберугрозах и международное сотрудничество. Но при этом подчеркивается: региональное партнерство не заменит собственных технологий. 

«Будущее энергетической безопасности зависит от поиска баланса. Сети должны быть не только умными и устойчивыми, но и надежными», — говорится в докладе.  

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us