Доклад Национальной академии разведки Турции подчеркивает, что цифровая и «зеленая» трансформация энергетики меняет мировой порядок, но влечет за собой новые угрозы. Массовое внедрение возобновляемых источников энергии и умных технологий повышает эффективность, но одновременно повышает риск блэкаутов, хакерских атак и системных сбоев.
В документе «Энергетическая безопасность и цифровая зеленая трансформация» говорится: традиционные энергосистемы работают на пределе, а надежность сетей уже не гарантирована.
«По мере роста доли возобновляемых источников и цифровизации обеспечение стабильности становится одной из главных задач нашего времени», — отмечается в докладе.
Блэкаут в Европе
28 апреля 2025 года масштабное отключение электричества в Испании парализовало жизнь миллионов людей и затронуло Португалию и Францию. Свет погас почти на десять часов. Метро и аэропорты остановились, системы платежей не работали, больницы обслуживали только экстренные случаи, власти ввели режим ЧС.
Причиной стала рекордная доля возобновляемой энергии — 78% при рекомендуемом пределе в 70%. Недостаток резервных мощностей сделал систему уязвимой и вызвал цепную реакцию.
«Этот блэкаут — предупреждение. Без новых стратегий защиты риски будут только расти», — говорится в докладе.
Умные сети и новые угрозы
Умные сети, использующие искусственный интеллект, так называемый «интернет вещей» и анализ данных, обещают эффективное управление энергией. Но цифровизация открывает двери для кибератак. Сбои в программном обеспечении, внедрение ложных данных или вирусы могут вывести из строя целые регионы.
Авторы доклада призывают внедрять защитные механизмы: ИИ для обнаружения аномалий, шифрование данных и многофакторную аутентификацию для критических операций.
Кризис устойчивости
Климатические изменения усугубляют ситуацию. Ураганы, наводнения и засухи все чаще выводят из строя энергосети. Солнечные и ветровые станции остаются зависимыми от погоды. Чтобы стабилизировать систему, некоторые страны возвращают в строй ядерные станции как резерв.
Доклад подчеркивает: энергетическая независимость больше не ограничивается топливом. Сегодня это также вопрос контроля над технологиями — от систем хранения энергии до электроники для сетей.
«Без собственных разработок страны рискуют заменить одну зависимость другой», — отмечают аналитики.
Стратегия защиты
Эксперты призывают модернизировать энергетику: обновлять станции, подстанции и автоматизацию, обучать операторов киберзащите и действиям в кризисе. Необходим обмен информацией о киберугрозах и международное сотрудничество. Но при этом подчеркивается: региональное партнерство не заменит собственных технологий.
«Будущее энергетической безопасности зависит от поиска баланса. Сети должны быть не только умными и устойчивыми, но и надежными», — говорится в докладе.