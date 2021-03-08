По результатам референдума, состоявшегося в Швейцарии в воскресенье, в конституцию страны будут внесены поправки, позволяющие ввести запрет на ношение скрывающей лицо одежды в публичных местах, сообщает ТАСС.

Нововведение коснется не только традиционной одежды некоторых мусульманских народов (никаба, паранджи, бурки), но и балаклав, которые носят, например, футбольные фанаты и некоторые участники демонстраций.

За инициативу проголосовали большинство жителей 20 из 26 кантонов и полукантонов страны. Запрет, который будет касаться как граждан Швейцарии, так и иностранцев, прибывающих в страну, поддержали 51,21% участников референдума, 48,79% высказались против.

Исключения будут предусмотрены для мест, где проводятся молитвы, а также для тех случаев, когда лицо скрыто по медицинским причинам, в целях безопасности и в силу климатических условий.

Голосование было проведено по инициативе правой Швейцарской народной партии, которая вела агитацию под лозунгом «Нет экстремизму». По мнению организаторов референдума, «сокрытие лица в общественных местах противоречит либеральному духу совместного проживания».

Сторонники нового законопроекта добавляют, что он даст возможность «решительнее бороться с правонарушителями в масках», в том числе во время манифестаций и спортивных мероприятий.

Центральный исламский совет Швейцарии подверг критике итоги референдума: в сообщении организации говорится, что принятие закона вызвало «глубокое разочарование у мусульман, которые родились и выросли в Швейцарии». Меру назвали «дискриминацией».

Такого же мнения придерживается правозащитная организация Amnesty International, призвавшая швейцарское правительство и парламентариев «безоговорочно поддержать фундаментальные права религиозных меньшинств страны и предпринять шаги в интересах мирного сосуществования».

Нынешние власти Швейцарии выступали против введения запрета на ношение одежды, закрывающей лицо, и рекомендовали гражданам отклонить законодательную инициативу на этот счет, приняв вместо нее предложенный ими менее жесткий законопроект.

В 2009 году в Швейцарии запретили сооружение новых минаретов в 300 мечетях страны. На данный момент в стране, где проживают 450 тысяч мусульман, существует лишь 4 минарета.