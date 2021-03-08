Паломники будут допущены к участию в большом и малом хадже к святым местам в Мекке и к посещению Медины только при наличии прививки от COVID-19, передает Al Jazeera заявление Министерства здравоохранения страны, опубликованное в газете Okaz.

«Вакцина от COVID-19 является обязательной для тех, кто желает совершить хадж, и будет одним из основных условий [для получения разрешения на приезд]», – говорится в заявлении главы Минздрава Тауфика ар-Рабиа.

Хадж, который хоть раз в жизни должен совершить каждый имеющий для этого возможности мусульманин, является одним из основных источников доходов Саудовской Аравии. В этом году ежегодное паломничество выпадает на вторую половину июля.

В 2020 году из-за пандемии паломничество проходило с участием всего 10 тысяч человек, из которых 30% были саудовцами, 70% – проживающими в стране иностранцами. В Мекку и Медину не допустили как зарубежных паломников, так и представителей прессы.

В конце прошлого года королевство начало постепенно принимать паломников младше 50 лет на умру (малый хадж) при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.