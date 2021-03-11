Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Сергей Королев, назначенный на эту должность в начале марта президентом РФ Владимиром Путиным, связан с лидерами криминального мира, выяснило издание «Важные истории».

Авторы расследования отмечают, что имя первого замглавы ФСБ фигурировало в материалах нескольких громких уголовных дел. По информации журналистов, Королев был связан с Олегом Маковозом по кличке Маклауд – лидером «братской» преступной группировки в Иркутской области и Санкт-Петербурге. Последний руководил петербургской охранной фирмой «Стронг», в которой работали бывшие бойцы спецназа, причастные к серии громких заказных убийств. После задержания Маковоза в 2004 году оперативники уголовного розыска выяснили, что он плотно общался с Королевым, работавшим тогда в Службе экономической безопасности (СЭБ) УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Силовики утверждали, что они состояли во «взаимовыгодном сотрудничестве».

В 2009 году Маковоза приговорили к 23 годам лишения свободы за убийство лидера «казанской» ОПГ Рустама Равилова, похищение человека и вымогательство. Из-за «дела Маковоза» Сергей Королев подал рапорт о переходе в действующий резерв Федеральной налоговой службы. В тот момент ведомством руководил Анатолий Сердюков, зять экс-премьера Виктора Зубкова, с которым отец Королева занимался охотой. Позже Сердюков возглавил Минобороны, а Королев стал его советником и курировал военную разведку (ГРУ или ГУ ГШ ВС РФ).

Кроме Маковоза, говорится в расследовании, Королев имеет отношение к одному из фигурантов «дела русской мафии» в Испании Геннадию Петрову. В опубликованной СМИ прослушке телефонных разговоров «Важные истории» нашли доказательства того, что Петров общался с Королевым. Первый замдиректора ФСБ упоминался там под псевдонимом Болтай-нога, или Гуляй-нога. Из разговоров следует, что он работал у тогдашнего главы ФНС Сердюкова и вместе с ним помогал Петрову с назначением нужных ему людей на ключевые госпосты.

Еще одним знакомым Королева авторы расследования называют экстрадированного Австрией в 2018 году Аслана Гагиева, которого в России обвиняли в создании преступной группировки и организации убийств. Гагиев утверждал, что из России его вывез руководитель девятой службы ФСБ. По мнению журналистов, под «девятой службой» ФСБ, вероятнее всего, имеется в виду Управление собственной безопасности, которое в то время возглавлял Сергей Королев. Несколько источников подтвердили «Важным историям», что Королев и Гагиев хорошо знакомы, а Королев был обязан Гагиеву, который когда-то помог ему в проблемной ситуации.