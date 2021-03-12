Почему искали бывшего министра?

Экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров был задержан у себя дома в Назрани утром 26 февраля, после того как два года, с апреля 2019-го, находился в федеральном розыске. За это время жилища его родных и членов семьи подвергались обыскам с участием бронированной техники и бойцов ФСБ более 20 раз, а федеральные СМИ неоднократно сообщали о его поимке, что не соответствовало действительности.

Силовики приехали за ним на военных машинах и «Газелях». Родным не сообщили о том, куда его увезли, рассказал «Фортанге» племянник активиста. Причиной розыска бывшего полицейского стала не коррупция и должностные нарушения, а участие в народных протестах и антикоррупционные расследования, которые он проводил вместе с единомышленником Барахом Чемурзиевым.

Официально Погорову вменяют организацию применения насилия на митинге в марте 2019 года в Магасе и участие в экстремистской организации (часть 3 статьи 33 и часть 2 статьи 318 УК РФ), сообщил в тот же день Следственный комитет России на своем сайте.

Новые границы как символ масштабных репрессий

Триггером для протестов стало соглашение о новых границах, заключенное между главами Ингушетии и Чеченской республики Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым, в обход закона, без народного референдума. Депутаты Народного Собрания Ингушетии даже заявлялио подтасовке голосования. Согласно новому договору, около 10% территории Ингушетии отходило соседней Чечне, что не устраивало ингушей, и так не забывших о том, что в прошлом западная часть республики, а ныне Пригородный район Северной Осетии, после депортации 1944 года не был возвращен коренному населению.

4 октября 2018 года в день ратификации соглашения депутатами, по разным данным, от 50 до 70 тысяч населения Ингушетии вышли на улицу и в течение двух недель требовали отмены соглашения об установлении границ. После протесты перешли в менее активную фазу, но не прекратились совсем. 30 октября 2018 Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным соглашение об установлении границ, но глава республики Юнус-Бек Евкуров оспорил его в Конституционном суде России, что само по себе, по мнению экспертов, стало правовой коллизией.

В марте 2019 года митинг возобновился. На этот раз толчком к его проведению стало предложение Юнус-Бека Евкурова внести такие поправки в закон о референдуме, чтобы для изменения границ или даже упразднения республики не требовалось проведения референдума. Это возмутило жителей Ингушетии, и на следующем митинге они уже требовали не только отмены соглашения об установлении границ, но и отставки Евкурова, а также возможности самим выбирать себе руководителя республики – прямые выборы были отменены за несколько лет до этого.

Митинг был согласован на один день, но протестующие остались на площади и ночью. Они не скандировали и не нарушали общественный порядок, но во время утреннего намаза, когда на площади в Магасе осталось около двухсот человек, вооруженные силовики, по приказу заместителя министра внутренних дел Ингушетии Михаила Полищука, начали штурм, в результате чего завязалась потасовка. Об этом говорит сам Погоров на видео, размещенном на канале «Фортанга».

Ахмед Погоров и другие лидеры протеста успокаивали людей и призывали к порядку, что зафиксировано на многочисленных видео, в итоге собравшихся на площади удалось успокоить после того, как прибывшие на место высокопоставленные полицейские пообещали через несколько дней согласовать новый митинг. Участники протеста убрали за собой стулья, собрали мусор и разошлись по домам.

Аресты вместо нового митинга

Но вместо нового митинга активистов ожидала серия арестов и обысков. Были задержаны как общественные деятели и лидеры различных организаций, так и рядовые активисты. На скамье подсудимых оказались глава Совета Тейпов Малсаг Ужахов, член Совета тейпов Ахмед Барахоев, руководитель ингушского регинального отделения Красный Крест Муса Мальсагов, преподаватель Санкт-Петербургского университета и кандидат экономических наук Барах Чемурзиев, двое молодежных активистов Исмаил Нальгиев и Багаудин Хаутиев, заместитель директора музея «Мемориальный комплекс жертвам репрессий» и единственная женщина среди арестованных Зарифа Саутиева. Всем им, как и Ахмеду Погорову, вменяют организацию применения насилия в отношении представителей власти, а также создание и участие в экстремистской организации.

Всего по ингушскому делу было предъявлено уголовное обвинение 48 участникам протеста. Потерпевшие силовики, преимущественно из других регионов, например, жаловались на боль от удара по щиту, кто-то испытал боль в руке от того, что активист схватился за щит и дергал его. Расследовать уголовное дело также поручили прикомандированным следователям. Уже осуждено более 30 рядовых участников по статьям о применении насилия в отношении представителей власти, и все они получили реальные сроки.

Антикоррупционные расследования

В октябре 2019 года ряд изданий, в том числе и федерального уровня, сообщили о поимке Погорова, но это не соответствовало действительности, правда, опровержения потом не последовало. В период протестов экс-полицейский занимался расследованиями по факту коррупции в отношении высшего руководства Ингушетии, в том числе экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова и членов его семьи. Ахмед Погоров и другой фигурант ингушского дела Барах Чемурзиев заявляли о крупных хищениях при реализации в Ингушетии проектов различных федеральных целевых программ. 2019 год был объявлен ими годом борьбы с коррупцией в Ингушетии.

Правозащитники донесли просьбу до руководства Ингушетии 22 апреля 2019 года, однако им было отказано, отметил Погоров. После этого он напомнил властям о том, что они ранее вмешивались в расследование уголовных дел, например, Евкуров оказывал давление на следствие по делу об убийстве племянником главы Ингушетии жителя Екатеринбурга. «После примера, который я привел в тот день, 23 апреля, 24-го утром, 25-го утром у меня и у всех моих родственников в городе Карабулак проводились досмотровые и обысковые мероприятия в поисках меня с целью моего задержания», –отметил сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров, добавив также, что не собирается уезжать куда-либо из республики и в его планах и дальше изобличать коррупционеров.

Повышение для чиновников и тюрьма для активистов

После массовых протестов в июне 2019 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров все же ушел в отставку. Правда, карьера генерала на этом не закончилась, специально для него была введена должность двенадцатого заместителя министра обороны России. В ноябре 2020 года закончилось следствие по делу о лидерах протеста и начались слушания. Линия обвинения строится исключительно на показаниях засекреченных свидетелей, а свидетели обвинения по факту становятся свидетелями защиты, потому что дают показания в пользу обвиняемых. Правозащитники назвали это дело политически мотивированным, а многих участников протеста признали политзаключенными.

Один из правозащитников – руководитель представительства ПЦ «Мемориал» в Назрани Тамирлан Акиев считает, что для уголовного преследования Погорова у следственных органов нет достаточных оснований. Также, по его мнению, необоснованно преследование и других лидеров протеста.

«Но, исходя из реалий жизни, к сожалению, для уголовного преследования в нашей стране не обязательно иметь достаточных оснований. Мы же видим, что людей без всяких доказательств вины почти два года держат в заключении», –сказал правозащитник.

Сразу после задержания Ахмеда Погорова его родные обратились за помощью к адвокату, Магомеду Гагиеву, который посетил задержанного в СИЗО, пообщался с ним и проверил условия содержания.

«На данный момент Ахмед содержится в СИЗО № 1 города Нальчика, по условиям содержания каких-либо претензий нет, отношение к нему со всех сторон нормальное, и жалоб от Ахмеда я не получил. В дальнейшем будет проводиться предварительное следствие, говорить о дате и месте проведения суда пока преждевременно», – сообщил TRT на русском адвокат.